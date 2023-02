Con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la organización de la subcomisión de hockey de Chenque Rugby Club, se realizará la segunda clínica de perfeccionamiento de hockey “Lombiproject”. La capacitación está destinada a jugadores y arqueros, de las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 19.

La clínica propone el perfeccionamiento de las diferentes técnicas del deporte, poniendo en práctica todas las situaciones que se generan en un partido tanto en ataque como en defensa y, en el último día, se harán competencias para practicar todo lo ejercitado. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA