(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La renuncia de Mauricio Serna y Raúl Cascini al Consejo de Fútbol de Boca Juniors generó un terremoto en la estructura deportiva del club. En un momento donde la presión crece por los resultados y la necesidad de recomponer el rumbo futbolístico es imperiosa, esta salida deja al descubierto las dificultades internas y abre el debate sobre quién debe tomar la posta en uno de los momentos más críticos de la gestión actual.

En medio del revuelo, apareció el nombre de Cristian Traverso como posible reemplazo, pero el ex defensor no tardó en descartar cualquier involucramiento y dejó claro que no le interesa sumergirse en las turbulencias dirigenciales que acechan al Xeneize.

Este jueves en TyC Sports, Traverso no se guardó nada y apuntó contra la actual dirigencia de Boca por la crisis deportiva de la institución.