(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En un partido electrizante por la fecha 11 del Torneo Clausura, Rosario Central logró imponerse en su estadio, el Gigante de Arroyito, ante River Plate, uno de los grandes favoritos del certamen. El encuentro ofreció emociones, goles anulados, expulsiones y un duelo vibrante que terminó con el triunfo del Canalla por 2 a 1.

River se adelantó temprano en el partido gracias a un gol del colombiano Miguel Borja a los 10 minutos, poniendo al Millonario en ventaja. Sin embargo, el local reaccionó rápido y a los 21 minutos Franco Ibarra igualó las acciones con un fuerte disparo dentro del área que no pudo detener Franco Armani.

Un momento clave llegó a los 27 minutos, cuando Borja anotó nuevamente para los visitantes tras un rebote que tomó tras una gran tapada de Jeremías Broun, pero el árbitro Yael Falcón Pérez anuló el gol por un claro fuera de juego.

El partido se complicó aún más para River cuando, a los 39 minutos, el defensor Juan Portillo fue expulsado tras recibir su segunda amarilla en una falta contra Ángel Di María, lo que dejó a los Millonarios con un hombre menos para la segunda mitad.

En el complemento, la visita no pudo mantener la ventaja y Rosario Central encontró el gol de la victoria a través de un golazo del ex CAI de Comodoro Rivadavia, Ignacio Malcorra, que aprovechó un rebote y definió entrando al área con gran técnica. A partir de ahí, el partido se volvió intenso y de ida y vuelta, con chances claras para ambos equipos.

Central tuvo la oportunidad de cerrar el partido con un cabezazo de Enzo Giménez que dio en el palo, mientras que Armani se encargó de mantener a River en carrera con varias intervenciones sobresalientes. En los minutos finales, el conjunto de Marcelo Gallardo estuvo cerca de igualar con un remate de Bautista Dadín que pegó en el palo y un disparo desviado de Nacho Fernández.

Con esta victoria, Rosario Central sumó 18 puntos en la Zona B, igualando la línea de River Plate, pero quedando como líder de la tabla anual que da acceso directo a la Copa Libertadores, un dato clave para el futuro del torneo y las aspiraciones internacionales del club.

En la próxima jornada, Central deberá visitar a Vélez el sábado, mientras que River Plate jugará en casa el domingo frente a Sarmiento de Junín.

Este triunfo ratifica el buen momento del Canalla, que se posiciona como uno de los grandes protagonistas del Torneo Clausura y lidera la tabla anual con 53 puntos, quedando cada vez más cerca de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

FORMACIONES

Central 2: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Di María, Jaminton Campaz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

River 1: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.