La noche del jueves se disputó la segunda semifinal de vuelta entre La Cigarra y La Banda de AESA en el gimnasio Municipal, donde los dirigidos por Paco Aldaba se impusieron 6-5 en los penales.

La definición con la pena máxima dejó una polémica que hoy recorrió las redes sociales. El único medio que transmitió fue Salonista30, y en el video se observa el penal que pateó Fabián Zúñiga, que fue contenido por Toledo, pero la pelota sigue su curso e ingresa al arco.

Algunos jugadores de La Cigarra le reclamaron a la dupla arbitral que no les dio espacio y siguió la tanda, donde Julián Pacheco ejecuta, convierte y los festejos invaden el campo de juego.

El delegado Darío Vargas contó sus sensaciones a Pasta de Campeón, y acusó que el arbitraje en Comodoro “es desastroso”. El colaborador de La Cigarra aseguró: “La sensación es que nos quedó mucha bronca. En el penal, veremos qué excusa nos ponen. Los fallos arbitrales hace rato que vienen mal en el fútbol de salón. Nosotros ya venimos arrastrando temas arbitrales, hemos tenido varios videos virales y siempre salimos perjudicados. Esto lamentablemente es así, y parece que siempre nos toca a nosotros. No sé cuál era el apuro del árbitro para que se termine el penal que pateó Zúñiga. Siempre van a tener excusa para hacer lo que ellos quieren. No sirve de nada reclamar o presentar notas como venimos haciendo hace tiempo”, explicó el delegado de La Cigarra desde 2010, cuando fue convocado para esa función por ‘Coco’ Méndez.

LA DURA CRÍTICA HACIA LOS ÁRBITROS TRAS LA POLÉMICA

Vargas repitió una y otra vez que su equipo siempre es perjudicado, y que están cansados de presentar notas que no tienen respuestas. “Esta dupla arbitral es la misma que obvió la falta de un jugador de Flamengo a un jugador que está disputando una final. Había cuatro árbitros, pero nadie lo vio. Seguramente nos van a hablar de un montón de cosas, de reglamentos, pero nosotros solo vemos que miran para un costado. Somos siempre los mismos perjudicados por gente mayor que está arbitrando, de gente que nosotros vemos que en la cotidianeidad usan anteojos, y nos arbitran sin anteojos. Errores groseros estando a metros de la jugada, es algo imperdonable”, afirmó.

Vargas, como gran parte del plantel de La Cigarra, tiene un sabor amargo. Estuvieron a nada de disputar una nueva final en la competitiva División de Honor en Comodoro. “Estamos bastante molestos con esto que pasó. Nuestros jugadores le reclamaron en cancha, le dijeron ‘no, no’, sin dar explicaciones. Si nuestros jugadores se ponían firmes en el reclamo, seguramente iban a sacar tarjetas como hacen ellos habitualmente. Nosotros nunca podemos decir nada. Es lo que nos toca, y este arbitraje mediocre va a seguir”.

El delegado de La Cigarra continuó en su relato y puso sobre la mesa su cansancio por lo que sucede, que no es de ahora. “Da mucha bronca, no es la primera vez que nos toca. Siempre a nosotros, hay fallos insólitos en nuestra contra. Estamos cansados de presentar notas, y aquí no hay árbitros. Acá el instructor es el que se equivoca, y eso queda para el resto”, se preguntó.

Sin tener la certeza de lo que puede pasar con el reclamo público, Vargas cerró al afirmar que el arbitraje en el fútbol de salón comodorense es “bochornoso”. “Sabemos que no va a ir para atrás esto, y sabemos del merecimiento de AESA, ellos no tienen nada que ver, pero el arbitraje es bochornoso. Viene de hace tiempo. Yo soy delegado y me dieron una sanción de 13 meses por protestar y volver a reclamar. Los árbitros aducen que los amenacé, y les dije que hagan la denuncia donde corresponde, pero ellos siempre se van a salir con la suya”.

Sobre el accionar de los árbitros en la semifinal, Vargas explicó: “Supuestamente pita, pero el silbato nunca se escucha. Apenas se escucha para patear, y si fuera así, ¿cuál es el apuro del árbitro para pitar y terminar la jugada? Las imágenes son claras, ¿cuál es el apuro del árbitro? Es un error de ellos, no hay vuelta que darle. Se habrán sentido apurados, no sé. La pelota seguía en juego, y en todo caso, si ellos vieron y se equivocaron, ¿por qué no hicieron patear de nuevo el penal?”, concluyó.