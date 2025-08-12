(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La ampliación de La Bombonera, el emblemático estadio de Boca Juniors, dejó de ser un misterio y tomó voz oficial a través de Ricardo Rosica, secretario general del club.

Rosica confirmó que el proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad en 20.000 lugares, elevando el aforo total a unas 74.000 personas, reforzando así la ambición de la gestión de Juan Román Riquelme de agrandar el estadio sin perder la mística y fisonomía que lo caracteriza.

El dirigente Xeneize brindó todos los detalles de la ampliación del estadio y aseguró que Cristian Riquelme, hermano de Juan Román, estaría a cargo del proyecto.