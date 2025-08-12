BOMBAZO
Un dirigente de Boca reveló que "Chanchi" Riquelme está a cargo de la ampliación de la Bombonera
El dirigente brindó detalles del novedoso proyecto que le daría el gran salto al Xeneize. Además, aseguró que el hermano de Juan Román Riquelme "es el cerebro de todo".
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La ampliación de La Bombonera, el emblemático estadio de Boca Juniors, dejó de ser un misterio y tomó voz oficial a través de Ricardo Rosica, secretario general del club.
Rosica confirmó que el proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad en 20.000 lugares, elevando el aforo total a unas 74.000 personas, reforzando así la ambición de la gestión de Juan Román Riquelme de agrandar el estadio sin perder la mística y fisonomía que lo caracteriza.
El dirigente Xeneize brindó todos los detalles de la ampliación del estadio y aseguró que Cristian Riquelme, hermano de Juan Román, estaría a cargo del proyecto. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
