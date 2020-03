BUENOS AIRES (ADNSUR) - El ciclista argentino Maximiliano Richeze, quien estaba en cuarentena por precaución en los Emiratos Árabes Unidos tras la cancelación del Tour de EAU a causa de la pandemia, dio positivo de COVID-19.

El pedalista, campeón panamericano en Lima 2019, está un hotel de cinco estrellas, en Abu Dhabi, donde tiene todas las comodidades.

Richeze está constantemente controlado desde el 27 de febrero y este viernes confirmó su contagio a través de su cuenta de Instagram, donde señaló: "Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga".

"Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace ser optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo. Espero que también llegue pronto para mí el momento de abrazar a mi familia... Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte!", sentenció.