En los últimas horas, Valencia recibió una invitación formal de la FIFA para estar el domingo en la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar. Sin embargo, su decisión fue no viajar a Doha y quedarse a ver el partido con su mujer y sus cuatro hijos, uno de los cuales viralizó la historia en Twitter.

“Mi hijo es de otra generación, no me entiende, pero yo ya gané un Mundial, ya viajé mucho, y quiero ver la final con él, con mi mujer y con mis otros hijos. Si somos campeones quiero abrazarme con ellos. Mi prioridad es mi familia, siempre fue así, y tal vez muchos no me conocen, pero toda la vida prioricé mis afectos y estar con los míos”, contó El Rana, que fue titular en el primer partido del Mundial 78 ante Hungría, aunque después salió del equipo por una modificación táctica que decidió César Luis Menotti.

“Ya me habían invitado para ir como fueron Fillol, Tarantini y otros campeones que están allá, pero también dije que no”, explicó.

“En el 78 Menotti no podía creerlo pero no toqué la Copa del Mundo y me tuvieron que dar la medalla después porque yo quería estar con mi mamá y festejar con ellos. Y cuando me vino a buscar el Real Madrid me quedé en Talleres porque yo estaba feliz, estaba cerca de mi familia,