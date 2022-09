Un boxeador de 19 años rifa su Fiat 147 para poder viajar y pelear en México: “Quiero ser campeón del mundo”

Dylan Ahumada es un joven boxeador de 19 años que trabaja en una hamburguesería del barrio Villa Albertina, en Lomas de Zamora, quien tras varios meses de duras tareas, logró comprarse un Fiat 147.

Sin embargo, persigue un sueño que lo obliga ahora a rifarlo para poder costear un viaje a México que cambiará su vida. “Quiero ser campeón del mundo de boxeo”, expresó a Crónica TV.

“Un día, un amigo me dijo que pruebe boxeo. Fui, me terminé metiendo y me quedé en las peleas, que son bastante disciplinadas. Cuando empecé me llamó la atención Canelo Álvarez, el mexicano. Pero después me fui enganchando con Naoya Inoue, japonés, que es más de mi peso”, contó sobre sus inicios.

Junto a Daniel Capria, su entrenador, Dylan se prepara hace años. “A los 14 arranqué. Vengo entrenando y peleando con toda”, aseguró, al tiempo que mencionó qué significa esta posibilidad de desarrollar su carrera en México.

“Mi profesor venía proyectando hace rato esta chance. Ya había hecho un viaje con otro chico. Pero cuando iba a ser mi oportunidad, pasó lo de la pandemia y ahí quedamos. Ahora, la posibilidad volvió a surgir, en octubre, y por eso apareció la idea del auto”, indicó.