Última función del Apertura: seis duelos para cerrar un torneo intenso en Comodoro

(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El Torneo Apertura de la Primera A comodorense llega a su fin este domingo con la disputa de la 22ª fecha, que tendrá seis partidos distribuidos a lo largo de la tarde. Con el campeón ya definido, será una jornada de cierre donde cada equipo buscará despedirse de la mejor manera.

El primer encuentro se jugará desde las 13 horas, con Jorge Newbery visitando a Tiro Federal en Km 3 bajo el arbitraje de Sergio Corbalán. El Lobo intentará culminar un torneo en el que fue protagonista en la lucha por el título, mientras que Tiro llega golpeado tras sufrir tres derrotas consecutivas por goleada.

A las 15 horas se concentrará la mayor parte de la acción. En el Estadio Municipal, el flamante campeón Comisión de Actividades Infantiles (CAI) recibirá a Próspero Palazzo con arbitraje de Carlos Quintana. El Azzurro festejará el título junto a su gente y buscará cerrarlo con una victoria, mientras que el Aguilucho arriba con cuatro partidos sin ganar.

En simultáneo, se disputará el duelo más atractivo de la fecha: Deportivo Sarmiento enfrentará a USMA en la ciudad de los lagos, dirigido por Diego Schoff. El Depo intentará cortar una seguidilla de dos derrotas, mientras que el Patricio no consigue un triunfo hace siete fechas.

Otro de los encuentros tendrá como protagonistas a Laprida y Argentinos Diadema, con Luis Fimiani como árbitro. El Verde viene de ganar en la jornada de recuperados tras dos caídas al hilo, mientras que Diadema volvió a la victoria la fecha pasada después de cuatro partidos sin festejos.

En Km 8, Petroquímica será local ante General Saavedra, con arbitraje de Guillermo Díaz. El Verdolaga acumula cinco encuentros sin derrotas, en tanto que el Parque atraviesa un buen momento y logró despegarse del fondo de la tabla.

La jornada se cerrará a las 16 horas, con el choque entre Florentino Ameghino y Huracán, en cancha de Ferro y con Gabriel Jarpa como juez. El Tricolor atraviesa una crisis deportiva con once partidos consecutivos sin triunfos y se ubica en la parte baja, mientras que el Globo llega entonado con dos victorias seguidas y se posiciona cuarto en la tabla.

