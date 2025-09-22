El Torneo Zonal de Primera A cerró su fecha inaugural este domingo con cinco partidos disputados de manera simultánea y un denominador común: todos los triunfos quedaron en casa. Los equipos de la parte alta de la tabla se hicieron fuertes y superaron a los que pelean en el fondo, dándole forma a un arranque marcado por la supremacía local.

En el Grupo A, el Deportivo Sarmiento se impuso en el Pampa Zaldúa por 2-1 sobre General Saavedra, logrando su segunda victoria consecutiva como anfitrión. Para el Parque fue la segunda derrota seguida, que lo mantiene en las últimas posiciones.

Por su parte, Petroquímica debutó con un triunfo ajustado de 2-1 frente a Laprida. El Verdolaga estiró a siete partidos su racha invicta, mientras que el Verde volvió a tropezar tras dos encuentros sin derrotas.

En el Grupo B, la Comisión de Actividades Infantiles ratificó su condición de candidato: venció 3-1 a Florentino Ameghino en cancha de Tiro Federal. Los goles azzurros fueron obra de Román Ivanoff y un doblete de Bayron Ortiz, mientras que Alan Figueroa descontó para el CAFA, que suma ya 13 partidos sin victorias.

Otro que festejó fue USMA, que con un golazo agónico de Jonathan Molina sobre el final, se llevó los tres puntos frente a Próspero Palazzo por la mínima diferencia (1-0). El Patricio volvió al triunfo tras ocho fechas, mientras que el Aguilucho solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros.

En el César Muñoz, Huracán extendió su buen momento y superó 2-1 a Argentinos Diadema con tantos de Rodrigo Ledesma y Javier Rodríguez. Jorge Aynol descontó para los visitantes. Con esta victoria, el Globo acumula cuatro triunfos consecutivos, en tanto que Diadema volvió a la derrota luego de dos presentaciones positivas.

Cabe recordar que el sábado, en el anticipo de la fecha, Jorge Newbery había goleado 5-1 a Tiro Federal, confirmando su chapa de protagonista y estirando a 18 partidos su invicto.

El arranque del Torneo Zonal 2025 no dejó dudas: el poder de local pesó fuerte y los candidatos comenzaron marcando territorio en busca de la cima del fútbol comodorense.