Tristeza en el motocross regional por el fallecimiento de Julio Burgos

El motocross regional está de luto. Esta madrugada falleció Julio Burgos, quien forma parte de la leyenda del motocross comodorense y patagónico. Su pasión por las motos comenzó en su Catamarca natal, pero no había plata para comprar. Nacido el 12 de noviembre de 1959 en Huaycama, departamento Ambato, empezó a correr con 18 años.

Julio participó en carreras por toda la Argentina, y también fue participe constante en el campeonato del Sur de Chile junto a su hijo Christian, quien heredó la misma pasión por las dos ruedas.

Llegó al sur por trabajo, y formó su familia en Comodoro Rivadavia, y fue uno de los iniciadores del MX en la capital petrolera, en épocas donde corrían con jeans, botines petroleros, sin guantes, y apenas con casco. Las imágenes del ayer parecen insólitas, pero así comenzó el motocross en el sur de Chubut.

Gran desempeño de los jugadores comodorenses del Santa Lucía en el Abierto de Trelew

En una nota realizada por el diario Patagónico de Comodoro en el 2017, Julio confesaba: “Estuve cerca de dos años que no corrí, y me sobraba tiempo por todos lados. Cuando vos tenes una moto la trabajas todo el tiempo, siempre hay algo para hacer. Las ganas de correr siempre están, pero ahora los reflejos no son los mismos. Yo me voy a morir corriendo”.

A principio de mes estuvo acompañado en el circuito Jorge Alí Ambros a su hijo Cristian en el regreso del MX a Rada Tilly.