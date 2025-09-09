(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Emanuel Trípodi nació en Comodoro Rivadavia, se formó como arquero en Unión de Santa Fe y construyó una larga carrera en el fútbol profesional. Defendió arcos pesados como los de Quilmes, Chacarita, Sarmiento y hasta el de Boca Juniors, donde integró planteles de Primera División. Con más de 400 partidos como futbolista, colgó los guantes en 2021 y rápidamente inició su camino como entrenador.

Hoy, con 43 años, vive en Puerto Madryn su primera experiencia como director técnico principal en el Federal A al frente de Guillermo Brown, equipo que atraviesa un presente como líder pero a base de trabajo cuando tomó un grupo caído y casi sin rumbo: hoy es puntero en la Reválida con 17 puntos (5 victorias, 2 empates y solo una derrota) .

Tras la victoria 2-0 sobre Juventud Unida de San Luis en el Raúl Conti, con goles de Marcos Giménez y Matías Persia. El lunes de descanso, para el plantel, Trípodi explicó a Pasta de Campeón que el equipo festeja poco y trabaja mucho. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ