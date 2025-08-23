(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) En una jornada marcada por los intensos vientos que azotan Comodoro Rivadavia, Rada Tilly dio vuelta el partido y domina momentáneamente el encuentro frente a Stella Maris con un marcador de 2-1. El partido se disputa con gran intensidad y hubo situaciones que generaron tensión dentro y fuera del campo de juego.

El encuentro comenzó favorable para Stella Maris, que a los 9 minutos del primer tiempo abrió el marcador con un golazo de Pablo Groppa, sorprendiendo a la visita con un tanto de gran calidad. Sin embargo, esa ventaja no duró demasiado, porque apenas nueve minutos después del inicio del segundo tiempo el equipo aurinegro logró el empate con un potente disparo de Tomás Garay que dejó sin reacción al arquero rival.

El partido subió en intensidad y, a los 19 minutos del complemento, Rada Tilly volvió a tomar la delantera luego de una buena jugada colectiva que definió Luka Markota, dando vuelta el resultado y poniendo a su equipo al frente por primera vez en el partido. Sin embargo, tras el gol se desataron incidentes dentro y fuera del campo de juego.