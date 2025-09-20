El presente de Ian Subiabre en River se tiñe de incertidumbre. El delantero comodorense, una de las grandes promesas de la cantera, no figura entre los nombres que eligió Marcelo Gallardo para el viaje a Tucumán, donde el Millonario jugará por la fecha del Clausura 2025.

Subiabre, el juvenil de Comodoro Rivadavia, quedó afuera de la lista de convocados de River para enfrentar a Atlético Tucumán. La pulseada por su contrato lo tiene al margen del plantel y, de mantenerse el escenario, también podría dejarlo sin Mundial Sub-20.

La ausencia no es casual. Subiabre atraviesa un conflicto abierto por la renovación de su contrato y, mientras las negociaciones siguen empantanadas, el club decidió apartarlo de la consideración. Una medida dura que lo saca de la cancha justo cuando buscaba afirmarse en Primera.

Polémica por la estatua de Gallardo: un candidato opositor la tildó de “mufa” antes de las elecciones en River

El panorama es todavía más complejo pensando en la Selección. El atacante venía con la mira puesta en el Mundial Sub-20, pero si su situación en River no se destraba, la posibilidad de quedar marginado de la cita juvenil es cada vez más real.

En la lista difundida por el club aparecen nombres como Borja, Colidio y Quintero, pero no el del pibe nacido en Comodoro, que hasta hace semanas era parte de la rotación ofensiva. La decisión refleja un mensaje fuerte: hasta que no firme, no juega.

Newbery de Comodoro sueña con el Federal A: los refuerzos que llegarían para jugar el Regional

En Núñez aguardan que el entorno del jugador y la dirigencia acerquen posiciones. Mientras tanto, en Comodoro, la preocupación crece: al hijo de la ciudad lo dejaron afuera y con el sueño del Mundial cerca.