"Si bien había distancias, no existía eso de 'si estás con aquel, yo no te hablo'. Yo concentraba con Román (Riquelme) y jugaba al pool y a las cartas todos los días con Guillermo (Barros Schelotto) y Martín (Palermo). A veces teníamos un colaborador que nos traía comida porque nos agarraba hambre a la noche y venían todos a comer a la habitación. De todos lados. No existía eso de estar divididos. No tiene sentido, si los dos son ídolos", expresó.

"Yo una vez los quise llevar a comer a Pancho 46 a los dos. Por afinidad. Y fuimos", dijo. Una de las veces que más se notó la diferencia, fue luego del gol de Palermo a Arsenal, que lo convirtió en el máximo goleador histórico de Boca. La asistencia fue de Riquelme, pero el festejo fue de ambos por separado. "A mi me hubiera encantado estar en el día del récord de Palermo. Ahí podía haber algún tiroteo, algún tironeo, y tenía que mediar", expresó.

Cristian Traverso dio un detalle revelador sobre cómo comenzaron las distancias entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo a raíz de un falso rumor previo a enfrentar a Real Madrid por la Copa Intercontinental en el 2000. Según siempre se dijo, Palermo le pidió a Carlos Bianchi que Guillermo Barros Schelotto jugara de titular en lugar de Marcelo Delgado, amigo de Riquelme, por un tema de afinidad, pero el exvolante aseguró que es mentira.