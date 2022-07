Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se reunió con Ricardo Gareca para negociar su continuidad al frente de la selección de Perú, pero se encontró con una triste respuesta.

El tigre decidió dar un paso al costado y este pasado jueves se confirmó que las negociaciones no llegaron a buen puerto. El DT argentino le dice adiós a la Blanquirroja tras siete años de trabajo, en los cuales consiguió grandes logros.

El contrato de Ricardo Gareca finalizó luego de caer frente a Australia, en tanda de penales, por el repechaje al Mundial Qatar 2022. Posteriormente, ambas partes comenzaron las charlas para renovar el vínculo, pero la oferta de la FPF no era la que el Tigre esperaba y frustró la posibilidad de que siga a cargo del equipo.

Ricardo Gareca rompió el silencio tras el rumor que lo acerca a Boca

"No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. No hemos pensado en el argentino Sebastián Beccacece ni en nadie más", comentó Lozano en la previa de la última reunión.

De esta forma, Gareca -que había sonado en Boca Juniors como posible DT-, le puso fin a un ciclo exitoso en su paso por Perú.