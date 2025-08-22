(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La noche del miércoles, tras el partido correspondiente a la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, la violencia y los incidentes protagonizados por hinchas de ambos equipos dejaron una estela de preocupación y enfrentamientos en las inmediaciones del estadio Libertadores de América.

Aunque el encuentro en sí terminó con el resultado esperado en el campo de juego, las consecuencias extradeportivas todavía repercuten y mantienen en vilo a la comunidad deportiva y a las autoridades.

LA POSTERIOR LIBERACIÓN DE HINCHAS CHILENOS TERMINÓ EN GRAVES INCIDENTES

Tras el final del partido, las fuerzas de seguridad intervinieron para controlar la situación provocada por enfrentamientos entre barras de ambos clubes. Varias personas vinculadas a la hinchada de Universidad de Chile fueron detenidas por supuestas agresiones y hechos violentos en la zona de Avellaneda.

Salió a la luz el video que muestra cómo terminó el hincha de la U de Chile que se lanzó al vacío

Durante las últimas horas, fuentes policiales confirmaron que estos hinchas chilenos ya fueron liberados, lo que reactivó desmanes en distintos puntos de la zona. Según reportes y testimonios de vecinos e hinchas, un grupo de seguidores de la U de Chile protagonizó agresiones físicas contra personas que llevaban prendas identificatorias de Independiente, generando escaladas de violencia callejera sin justificación aparente.

En este contexto, TN confirmó además que se registraron episodios en los que fanáticos chilenos atacaron a transeúntes y ciudadanos en la vía pública, sin mediar provocación, lo que amplía la gravedad del impacto de estos incidentes más allá del ámbito deportivo.

Escalofriante: el momento exacto en que la barra de Independiente llegó a la tribuna de la U. de Chile

Uno de los puntos que más preocupa a los dirigentes e integrantes de la comunidad educativa es que el centro escolar oficial de Independiente está situado muy cerca de la comisaría local. Este dato, que en condiciones normales puede considerarse un elemento de seguridad, en esta coyuntura genera una tensión especial.

A raíz de esta situación, se desplegó un operativo preventivo de seguridad coordinado entre el club, las autoridades municipales y la policía. Este dispositivo incluyó un refuerzo en el patrullaje, controles de acceso y vigilancia durante el ingreso y egreso de los alumnos en la escuela.

Conmoción: un hincha de la U de Chile cayó al vacío tras el ingreso de la barra de Independiente

Consciente del contexto, muchas familias optaron por retirar a sus hijos durante el día jueves como medida precautoria, para evitar cualquier tipo de incidente mayor o riesgo potencial.

En el comunicado difundido por Independiente, la comisión directiva afirmó: “Por tal motivo y dado que nuestra prioridad es resguardar a nuestros alumnos, se implementó un dispositivo de prevención para el ingreso y egreso de los alumnos y estamos trabajando de manera conjunta y coordinada con las autoridades y fuerzas de seguridad locales, solicitando que garanticen un operativo de prevención a la altura de las circunstancias que impone la violencia ejercida por la gente de la Universidad de Chile en los últimos días”.