(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En la dinámica siempre cambiante del mercado de pases, las decisiones que toma un entrenador influyen directamente en el destino de los futbolistas.

Miguel Ángel Russo, en su tercer ciclo al frente de Boca Juniors, tuvo que tomar medidas firmes y contundentes para moldear un plantel competitivo, que refleje su idea futbolística y el compromiso esperado. Entre esas medidas, la de marginar a varios jugadores irrumpió con fuerza.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del lateral izquierdo uruguayo Marcelo Saracchi, quien pese a haber llegado con expectativas y antecedentes en Europa, se encontró relegado y prácticamente afuera del equipo. Sin embargo, la historia no termina ahí: ahora podría abrirse un escenario inesperado, con un regreso a tierras europeas y jugar la Champions League 2025/26.