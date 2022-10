Tras separarse de Wanda Nara, Icardi piensa en retirarse del fútbol: "Estoy devastado"

Icardi había insinuado que podía abandonar la carrera, según reconoció Wanda, tras el enfrentamiento público que tuvieron por la infidelidad con La China Suárez.

“Tengo una información de último momento les diría y pude hablar con una fuente muy importante del entorno de Icardi”, anunció en Mitre Juan Etchegoyen.

El panelista contó que “Mauro está devastado y agotado me cuentan después de la separación de Wanda y tengo un titulo que va a generar mucho impacto que tiene que ver con el futuro del futbolista. El título que tengo para darte es que Icardi estaría pensando muy seriamente en dejar de jugar al fútbol”.

“Yo sé que esto tiene un grado muy importante por lo que pasó con Wanda. Me contaron que él no concibe la vida sin Wanda, no la concibe desde ningún punto de vista, ni personal ni tampoco profesional, más allá que tienen hijos en común y van a ser familia eternamente”, explicó Etchegoyen.

El periodista especuló que “lo que se preguntaría Icardi a esta hora es, ¿cómo hago para seguir jugando si estoy así?, todo esto en medio de rumores de romance de su ex con L-Gante, este es el título que tengo, estaría planeando su retiro del fútbol”.

“Y esto se suma a que el momento futbolístico que atraviesa no es bueno. Se fue al mejor club de Turquía pero es un fútbol de menor nivel en Europa. No estaría contento ni conforme con su actualidad, y a todo esto se suma lo de su separación. Él sigue enamorado completamente de Wanda e imaginate lo que puede ser un retiro, que no te tome por sorpresa si esto pasa porque acá te lo estoy contando”, cerró Juan.