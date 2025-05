(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Juan Román Riquelme volvió a hablar en un tono íntimo y firme, en medio de las repercusiones por un nuevo ataque mediático hacia él y su familia. En diálogo con Jorge Rial en C5N, el presidente de Boca Juniors dejó varios conceptos fuertes sobre su vida, sus valores y el trato que ha recibido por parte de ciertos medios desde que asumió la conducción del club.

“Yo soy de Don Torcuato. He tratado de vivir la vida de forma muy simple, y para mí hay cosas que son importantes, como ser respetuoso. Trato a la gente con respeto. Cuando digo que desde los 18 años vivo así, digo la verdad. Mi familia se acostumbró a vivir de esta manera y somos felices con la vida que tenemos", comentó.

“Vos con tus errores estarás orgulloso del lugar en el que naciste, a mi me pasa eso, estoy orgulloso de decir que soy argentino, que armo Don Torcuato, que me tocó un color de piel normal y no tengo drama con ningun color de piel. He tenido la suerte de ser futbolista y de triunfar con el equipo de mi vida. Como no transé con nadie me han tratado de esta manera pero estoy orgulloso de no haber transado con nadie”, remarcó.

“ Tenemos una regla con mi hija: siempre nos avisamos cuando llegamos a un lugar. El otro día, cuando llegó, me dijo: ‘Sos el negro más lindo del mundo’. Que ella lo tome de esa manera me deja tranquilo. La felicidad más grande que tengo es que mi hija lo haya aprendido, porque durante todos estos años vio cómo me trataron. No pasa nada .”

“Yo no puedo odiar a alguien que no conozco. A esta persona no la conozco. Vivo normal. Me tocó un color de piel normal, y no tengo drama con ningún color de piel. También hizo un repaso sobre las internas que vivió incluso dentro de su propio club cuando era jugador: “Yo jugaba en mi club y los propios dirigentes mandaban a la prensa a que maten al jugador del club. Eso es insólito”.

“La realidad es que haber ganado las elecciones molestó mucho. Desde que gané, ESPN lo único que hace es atacarme. Cambió su forma de comunicar para hacer eso. A mí me da felicidad haber ganado porque tengo que cuidar a mi club. Es lo único que tengo que hacer”, comentó.

