Tras la polémica por su festejo por Racing, Francella reveló de quién es hincha Gustavo López

La polémica por el triunfo de Racing en el último clásico de Avellaneda del fútbol argentino no se detienen, y el actor Guillermo Francella se refirió a las críticas que recibió del periodista deportivo Gustavo López.

Tras la victoria de Racing ante Independiente, Francella difundió una versión de su tradicional video en el que menciona una "hermosa mañana", esta vez con el buzo de Racing y una clara mención a su derrotado equipo.

Tras ese video Gustavo López lo criticó y dijo que no le había gustado, por considerar que incitaba a la violencia.

"Hermosa mañana, ¿verdad?": la clásica gastada de Francella tras el triunfo de Racing a Independiente

Ahora, Francella contratacó, mencionando un dato que suele ser "secreto": de quién es hincha el periodista de La Red y ESPN.

“No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”, dijo Francella.

De esta manera le contestó a López, quien había dicho: "me parece una boludez lo que hace. Ya es un hombre grande para hacer esas cosas. Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un rinconcito para no mostrar que tengo una casa grande y éste te muestra el parque”.