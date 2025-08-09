(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este viernes por la mañana, el mundo Racing quedó revolucionado por la llegada de Marcos Rojo, quien rescindió su contrato con Boca Juniors tras ser apartado del plantel.

Precisamente, en las últimas horas se conoció que el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, habría puesto sus ojos en un ex Boca para completar su equipo y buscar conquistar la Copa Libertadores 2025.

En este contexto, el periodista deportivo Flavio Azzaro brindó detalles del urgente pedido que hizo el entrenador a la dirigencia encabezada por Diego Milito, pero no sería tan sencillo.