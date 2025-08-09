FÚTBOL
Tras la llegada de Rojo a Racing, Gustavo Costas pidió a un ex Boca para ganar la Copa Libertadores 2025
La Academia quiere apostar en grande para lograr conquistar el máximo certamen continental. "Está desesperado, lo quiere sí o sí", afirmó Flavio Azzaro en relación con el futbolista que solicitó el entrenador.
(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este viernes por la mañana, el mundo Racing quedó revolucionado por la llegada de Marcos Rojo, quien rescindió su contrato con Boca Juniors tras ser apartado del plantel.
Precisamente, en las últimas horas se conoció que el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, habría puesto sus ojos en un ex Boca para completar su equipo y buscar conquistar la Copa Libertadores 2025.
En este contexto, el periodista deportivo Flavio Azzaro brindó detalles del urgente pedido que hizo el entrenador a la dirigencia encabezada por Diego Milito, pero no sería tan sencillo. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
indignación
Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto
Se trata de Diego Molina, quien se desempeñaba como jefe de Sepelios "Pinier" ubicado en La Paternal. Tras viralizarse su imagen junto al cuerpo de Diego Maradona, la funeraria anunció el despido de su empleado, quien además es duramente repudiado en las redes sociales.
No disponible sin conexión
CONTUNDENTE
Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."
El conductor hizo una reflexión en medio de su programa y generó sorpresa, viralizándose rápidamente en las redes sociales.
No disponible sin conexión
FIN DEL MISTERIO
Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha
En pleno programa de ESPN, la joven periodista sacó un detalle íntimo y sorprendió a todos.
No disponible sin conexión