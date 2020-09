"Atravesamos muchos problemas antes de volver a jugar en la Copa, pero demostramos que somos un equipo inteligente y fuerte a pesar de todo lo que sufrimos", destacó Russo durante la conferencia de prensa virtual pospartido.



"Tuvimos muchas situaciones y el arquero de ellos (el uruguayo Martín Silva) fue figura, por lo que tendríamos que haber ganado", argumentó.



Y sobre la falta de generación de juego en la mitad de la cancha, apuntó que no es tal "por la cantidad de situaciones que hoy acumuló Boca".



"Y hoy en día tampoco estoy pensando en refuerzos, porque me siento conforme con el plantel que tengo", respondió el técnico ante la consulta de Télam,



Russo volvió a dirigir de manera presencial a Boca después de no hacerlo en los dos partidos anteriores de Copa Libertadores que se jugaron en el exterior, en Colombia ante el DIM y en Asunción justamente ante Libertad, cuando todavía su colega Ramón Díaz era el técnico y el "xeneize" se impuso 2 a 0.

Fuente: agencia Télam