El fútbol argentino volvió a tener acento comodorense en una cita mundialista. Este domingo, Ian Subiabre dijo presente en el estreno de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría y, desde el banco, anotó el gol del 3-1 ante Cuba para desatar la alegría del plantel y de toda su ciudad.

Vale remarcar que la presencia en el Mundial llega luego de semanas intensas en lo personal. Subiabre estuvo en medio de una puja por su renovación de contrato en River, con versiones cruzadas y la incertidumbre que lo rodeó hasta último momento.

Sin embargo y según detallaron diversos medios nacionales, en las negociaciones habría sido clave la intervención de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para que el ex CAI de Comodoro Rivadavia, esté presente en el certamen que se lleva a cabo en Chile.