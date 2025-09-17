(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La sorpresiva disolución del Consejo de Fútbol en Boca Juniors, que tomó Juan Román Riquelme a principios de agosto de 2025, marcó un punto de inflexión en la estructura deportiva del club xeneize.

Con la salida definitiva de figuras clave como Chicho Serna y Raúl Cascini, y la situación aún confusa respecto al "Patrón" Bermúdez, Marcelo Delgado se convirtió en el único integrante que permanece activo en este esquema. Esta decisión no solo puso fin a un ciclo, sino que generó una gran expectativa e incertidumbre respecto a cómo se reordenaría el área futbolística más importante de Boca.

Luego de la disolución, los medios y el entorno xeneize especularon con la posibilidad de que Riquelme buscara implementar la figura del mánager deportivo para reorganizar Boca. Algunos nombres comenzaron a sonar intensamente: Carlos "Mono" Navarro Montoya, Alberto "Bocha" Márcico e incluso el prestigioso José Pékerman fueron mencionados como posibles candidatos para asumir esta función de coordinación y mando dentro del fútbol profesional.