Toti Pasman fusiló a Scaloni por las dudas de su continuidad: "No podés estar..."

Toti Pasman no ocultó su bronca por la situación dudosa en la selección argentina respecto de la continuidad de Lionel Scaloni, el entrenador que adelantó después del partido contra Brasil que iba a analizar si seguir o no.

Las fuertes declaraciones generaron tristeza e incertidumbre en los argentinos y gran parte del mundo y en las últimas horas el periodista deportivo cargó contra él tildándolo de “histérico”.

“A mí me encanta Scaloni. Sin él, no es La Scaloneta. Pero tampoco podés estar histeriqueando todo el tiempo. Que me voy antes del Mundial, que me voy después del Mundial, que me voy ahora. Si no te gusta cómo se maneja Tapia, andate. No podés estar histeriqueando todo el tiempo que si me voy, que no renuevo”, descargó Pasman en Radio La Red con un claro enojo.

De esta manera fue contra los jugadores y los tildó de ‘vendehumo’. “también va para los jugadores, que se la pasan diciendo que juegan por la camiseta y después se matan por los 40 palos de premio. Todo bien, pero no vendan humo. Pónganse de acuerdo”, concluyó.

Después del anuncio del DT comenzaron a surgir todo tipo de rumores y uno de ellos sería que la selección argentina, a casi un año de haberse consagrado en Qatar 2022, no habría cobrado la totalidad de la ganancia en premios.

Además, surgieron versiones de una posible interna con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia