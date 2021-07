Pasman, que festejó como todos este título, opinó que "Messi peleó 16 años para esto y es un acto de justicia. Y esto le permite llegar a Scaloni al Mundial de Qatar".

Y agregó: "En lo personal me están liquidando mucho en las redes, porque yo pedí de rodillas que no fuera más titular y me equivoqué. Cuando uno juega opinión pasan estas cosas, y cuando te equivocás, te salen todos”.

Sin embargo, sostuvo que "es parte del folclore, no sé si hay que pedir perdón. Pensé que el ciclo de Di María estaba terminado pero no corresponde pedir disculpas. Después cuando los jugadores ganan un partido y te putean, eso es mucho peor. Es parte del folclore".

Y cerró: "Punto me equivoqué. Di María tenía cosas para jugar en la Selección y nada más. Me equivoqué".