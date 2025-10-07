(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Torneo Regional Federal Amateur constituye un pilar fundamental en el entramado del fútbol argentino, especialmente para aquellos clubes que buscan escalar posiciones dentro del sistema competitivo nacional.

Este certamen, que funciona como semillero y trampolín hacia el Torneo Federal A y categorías superiores, es vital para el desarrollo del fútbol regional, ya que permite la participación activa y competitiva de equipos que representan a distintas localidades, respetando las tradiciones y características propias de cada liga local.

TORNEO REGIONAL AMATEUR 2025/26: MÁS DE 300 EQUIPOS LUCHARÁN POR CUATRO ASCENSOS

En su edición 2025-26, esta competición que contará con 333 equipos abrirá sus puertas el fin de semana del 19 de octubre, en una decisión adoptada por el Consejo Federal tras el pedido expreso de los clubes participantes.

Cuáles son los 40 equipos de la Patagonia que jugarán el Torneo Regional Amateur 2025/26

La modificación del calendario, adelantando el inicio originalmente previsto para noviembre, responde a la necesidad de optimizar los tiempos para los equipos que consigan el ascenso y así puedan planificar con antelación su participación en el siguiente torneo, el Federal A.

El torneo tendrá una pausa obligada el fin de semana del 26 de octubre, coincidiendo con las elecciones legislativas nacionales, por lo que la segunda fecha se disputará el 2 de noviembre. Sin embargo, para evitar que la competencia pierda ritmo, existe la posibilidad concreta de que se programe un partido entre semana, puntualmente el viernes 24 de octubre, en aquellas regiones donde la cantidad de equipos y la dinámica del calendario lo requiera.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

Como en ediciones previas, el Torneo Regional Federal Amateur otorgará cuatro ascensos y mantendrá una estructura similar a la de años anteriores.

QUÉ ZONA LE PODRÍA TOCAR A LOS EQUIPOS DE COMODORO RIVADAVIA

Para esta nueva temporada, Comodoro Rivadavia tendrá la representación de solo dos equipos que buscarán la ansiada promoción al Federal A: Jorge Newbery , campeón del Torneo Apertura 2024, y la Comisión de Actividades Infantiles , que accede a este certamen tras posicionarse en el sexto lugar de la tabla general anual y ocupará la plaza 2. Ambos clubes asumirán el desafío de llevar el nombre de la ciudad a lo más alto del fútbol regional.

Conmoción y dolor por el fallecimiento de un exfutbolista de Huracán y Portugués de Comodoro

Según la información obtenida por Pasta de Campeón, podría darse un enfrentamiento directo entre Jorge Newbery y CAI en la fase inicial, agrupados en una posible zona de tres equipos junto a Nocheros de Las Heras.

Este posible escenario competitivo plantea interrogantes sobre el formato de clasificación: si solo avanzará el puntero de la zona o si habrá margen para que un mejor segundo clasifique a la siguiente etapa del torneo.

Otra alternativa planteada por la organización es que los dos conjuntos comodorenses deban medir fuerzas contra equipos del Valle Chubutense, en un esquema de grupo regionalizado que optimice distancias y rivalidades.

Dolor en Comodoro: falleció un exjugador y entrenador de fútbol de veteranos de Comodoro

Para clubes como Jorge Newbery y CAI, este certamen no solo representa un desafío futbolístico: es una plataforma para dar el salto y profesionalizar sus estructuras, atraer auspiciantes y fortalecer la base institucional. La posibilidad de ascenso al Federal A abre horizontes para mejorar instalaciones, incorporar mejores recursos y atraer público, en medio de una inestable situación económica que atraviesa el país.

TODOS LOS EQUIPOS DE LA REGIÓN PATAGONIA DEL TORNEO REGIONAL 2025/26

Con información de Ascenso del Interior:

CHUBUT

Huracán de Trelew - Liga de Trelew J.J. Moreno de Puerto Madryn - Liga de Trelew Alianza Fontana Oeste -AFO- de Puerto Madryn - Liga de Trelew (Fed. Patagónica) Club Empleados de Comercio -CEC- de Trelew – Liga de Trelew - Licencia Racing de Trelew - Liga de Trelew (Fed. Patagónica) San Martin de Esquel – Liga de Esquel Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia - Liga de Com. Rivadavia CAI - Comisión de Actividades Infantiles de Com.Rivadavia - Liga de Com. Rivadavia

NEUQUÉN

Atlético San Patricio de Patricio del Chañar - Liga LIFUNE Maronese de Neuquén - Liga LIFUNE Alianza de Cutral Co - Liga LIFUNE (Provincial 2025) Petrolero Argentino de Plaza Huincul - Liga LIFUNE (Provincial 2025) Patagonia de Neuquén - Liga LIFUNE (Fed. Patagonica) Independiente de Neuquén - Liga LIFUNE - Licencia

RÍO NEGRO

La Amistad de Cipolletti – Liga de Cipolletti Atlético Regina de Villa Regina – Liga de Cipolletti Deportivo Roca de General Roca - Liga de Cipolletti – Licencia Academia Pillmatún de Cipolletti - Liga de Cipolletti – Licencia Argentinos del Norte de General Roca - Liga de Cipolletti – Licencia Union Alen Progresista de Allen - Liga de Cipolletti – Licencia Puerto Moreno de Bariloche - Liga de Bariloche Estudiantes Unidos de Bariloche - Liga de Bariloche Cruz del Sur de Bariloche - Liga de Bariloche – Licencia Deportivo Villalonga de Villalonga (Bs.As.)- Liga de Viedma Talleres de San Antonio Oeste – Liga de Viedma Jorge Newbery de Carmen de Patagones (Bs.As.) – Liga de Viedma – Licencia Tiro Federal Argentino de Ingeniero Jacobacci – Liga de Viedma Asociación Española de Luis Beltrán - Liga de Luis Beltrán Sportsman Club de Choele Choel - Liga de Luis Beltrán – Licencia Independiente de Río Colorado - Liga de Río Colorado (Fed. Patagónica)

SANTA CRUZ

Escorpión de Rio Gallegos – Liga de Rio Gallegos Deportivo Esperanza de El Calafate – Liga de Rio Gallegos Bancruz de Rio Gallegos – Liga de Rio Gallegos - Licencia Boxing Club de Rio Gallegos – Liga de Rio Gallegos – Licencia Unión Petroleros Privados -UPP- de Rio Gallegos – Liga de Rio Gallegos (Fed. Patagonica) Atlético San Julián de Puerto San Julián - Liga Pto. Santa Cruz Independiente de Puerto San Julián - Liga Pto. Santa Cruz - Licencia Deportivo Camioneros de Caleta Olivia – Liga de Caleta Olivia Deportivo Nocheros de Las Heras – Liga de Caleta Olivia

TIERRA DEL FUEGO