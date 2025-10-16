(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La tabla histórica del Torneo Regional Amateur, difundida por el periodista Dante Cobucci, ordena a los clubes que más puntos sumaron desde la creación del certamen más federal del país.

Entre los representantes de Comodoro Rivadavia, el mejor ubicado es Jorge Newbery, que aparece en el puesto 17 con 99 puntos en 58 partidos disputados. El “Lobo” ganó 28, empató 15 y perdió 15 encuentros, con 93 goles a favor, 55 en contra y una efectividad del 56,90%.

La CAI también figura entre los animadores históricos del sur patagónico, ocupando el puesto 30 de la tabla general. El “Azul” tiene 90 puntos en 56 partidos, con 25 triunfos, 15 empates y 16 derrotas. Anotó 105 goles y recibió 64, alcanzando una efectividad del 53,57%.

Un poco más abajo se ubica Huracán, que se posiciona en el puesto 42, con 82 unidades en 50 partidos, producto de 23 victorias, 13 empates y 14 derrotas. Con 80 goles a favor y 50 en contra, el “Globo” ostenta una efectividad del 54,67%.

En la parte baja de la tabla histórica aparecen Florentino Ameghino en el puesto 792, con apenas 1 punto en 6 encuentros, y Petroquímica, en el puesto 825, que aún no ha sumado unidades en la misma cantidad de partidos.

En lo más alto del ranking histórico, el líder es Atlético Boxing Club de Río Gallegos, que domina la tabla en el primer puesto con 153 puntos en 63 partidos, 48 victorias, 9 empates y una impresionante efectividad del 80,95%.

Posiciones de clubes comodorenses en la tabla histórica

• 🥇 (17°) Jorge Newbery – 99 pts – 56,90%

• 🥈 (30°) CAI – 90 pts – 53,57%

• 🥉 (42°) Huracán – 82 pts – 54,67%

• (792°) Florentino Ameghino – 1 pt – 16,67%

• (825°) Petroquímica – 0 pts – 0,00%