La 20.ª fecha del torneo Por Nosotras se jugó de manera parcial con dos juegos pendientes. Ferro sigue arriba, pero la CAI y San Martín no le pierden pisada.

En el Far West, a las "ferroviarias" les costó hacer su juego, pero pudieron llevarse tres puntos fundamentales de un terreno de juego difícil ante un rival que las complicó. Se impusieron 2-1 con goles de Sofía Galván y Brenda Rain, mientras que el tanto de Laprida lo marcó Camila García de penal.

La CAI, en tanto, tuvo que trabajar bastante ante Ferro B y no fue fácil el triunfo para las dirigidas por Gaillard. En un partido que tuvo una expulsada por lado, se impuso 1-0 para seguir en la conversación, y el único tanto del partido lo marcó Chiara Mirillan.

Las que no tuvieron problema para festejar de nuevo en el torneo fueron San Martín. Las dirigidas por Aníbal Velásquez golearon 10-0 a Petroquímica B con dos goles de Priscila Nieva, y el resto fueron de Natalia Torres, Karen Mariman, Noelia Billich, María Segovia, Cristal Díaz, Ángeles Santillán y Yamila Mariman.

En la villa balnearia, Ameghino y Rada Tilly protagonizaron un entretenido partido con seis goles. El marcador terminó 3-3 y para el CAFA marcaron Camila Reumay en dos oportunidades y Ariana Carrillo, mientras que para el “aurinegro” anotaron Lucía De Brito por duplicado y Antonela Escudero.

Por su parte, Newbery superó 3-1 a Stella Maris con goles de Fabiola Cuchallo, Thalía Díaz y Ximena Barrientos, mientras que el descuento para las costeras lo marcó Morena Barro.

La fecha se completó con el triunfo de Oeste frente a Palazzo en condición de visitante. Las de Valle C se impusieron 2-0 con goles de Joana Arce.

RESULTADOS

Ferrocarril del Estado B 0 / CAI 1 (Chiara Mirillan)

Petro B 0 / San Martín 10 (Priscila Nieva 2, Natalia Torres, Karen Mariman, Noelia Billich, María Segovia, Cristal Díaz, Ángeles Santillán y Yamila Mariman.)

Newbery 3 (Fabiola Cuchallo, Thalía Díaz y Ximena Barrientos) / Stella Maris 1 (Morena Barro)

Ameghino 3 (Camila Reumay 2 y Ariana Carrillo) / Rada Tilly 3 (Lucía De Brito 2 y Antonela Escudero)

Laprida 1 (Camila García) / Ferro 2 (Sofía Galván y Brenda Rain)

Postergados: Petroquímica vs Saavedra y Caleta Córdova vs Comodoro FC

📌 PRÓXIMA FECHA

Laprida vs Ferro B

Ferro vs Saavedra

Petroquímica vs Ameghino

Rada Tilly vs Palazzo

Oeste vs Petroquímica B

San Martín vs Caleta Córdova

Comodoro FC vs Newbery

Stella Maris vs CAI