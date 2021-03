Este sábado desde las 16.30 comenzará la velada de kickboxing CFC VII (Comodoro Fight Club) con las peleas preliminares (30), en tanto que a las 18:00 comenzará la acción de los combates semiprofesionales y profesionales.

No se venderán entradas, y el evento será transmitido por DirecTV Sports – Canal 610 y 1610 para América Latina- mediante la productora Invictus Deluxe.

El evento a desarrollarse en el Club Ingeniero Luis Huergo de Kilómetro 3 cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, y tuvo su conferencia de prensa este viernes por la tarde en Barket Pub, donde estuvieron sus protagonistas principales Pierina Segura (Dojo Serpiente, Com. Riv.), Adrián “Diablillo” Cabrera (Gym Fight Club), Marco “La Joyita” Ellero (La Pampa) y Victoria “Copito” Pagliuca (K-Box Bs.As.), junto a los organizadores Darío Achaval (Director GFC – Ref. Patagónico K-Box Latino), Leandro Moreno (Promotor GFC) y Jorge Gionco (Pte. K-Box Latino).

“Estamos emocionados. Muy felices de tener a mi gente al lado. Vamos a ver mañana una velada como nunca se vio en la historia, con cuatro profesionales comodorenses en el ring. Este es el fruto del trabajo de años, hoy el Comodoro Fight Club, con sus competidores llega a toda Latinoamérica. Gracias a Barket, Chubut Deportes, Banco del Chubut, Del Sur Constructora, La Popu FM, Vivamos Comodoro, DirecTV Sports. A todos nuestros amigos, colegas y colaboradores”, comentó Leo Moreno, promotor de la velada.

“Comodoro Rivadavia al fin llegamos. Hace 20 años empezamos este sueño, de venir y venir, estar juntos, mostrar escuela. Hay que calcular que el Diablillo, Pierina, eran niños cuando nosotros vinimos. Esto es el resultado de un trabajo social, deportivo, acompañados de los muchachos que componen la Patagonia del deporte de contacto. Estamos re contra contentos y lo queremos disfrutar. Estamos muy agradecidos a todos”, sostuvo Jorge Gionco, de K-Box Latino.

Por su parte, visiblemente emocionado, Darío Achaval expresó: “Hoy estoy emocionado porque nos rompimos el lomo para poder hacer esto. Hoy es fácil porque las luces brillan, pero esto no es fácil. Gracias a toda la gente que me acompaña, Claudio, Cinthia, a toda mi familia, gracias”.

Por su parte, los protagonistas estelares también tuvieron sus palabras.

“Hoy me llevo toda la energía de la gente que vino acá, a apoyarnos. Venimos trabajando hace muchos años, esto hace unos años atrás era un sueño, hoy es un objetivo. Queda solo un día para concretarlo. No voy a dejar que nadie se interponga en mis sueños, hoy es él, así que lo voy a pasar por arriba. Quiero ser campeón del mundo, y este es un gran paso para mi carrera. Mañana voy a dejar bien representados, a Comodoro, a mi escuela y mi apellido”, dijo Adrián “Diablillo” Cabrera.

Su rival, en tanto, expresó: “Eso de ser visitante es una motivación más para estar enfocado en la pelea. Gracias a los chicos por la organización. Veníamos muy parados, no salían peleas, y este evento es un motor increíble para un peleador. Tengo todas las expectativas para mañana. Estoy con muchísimas ganas”.

Por su parte, la comodorense Pierina Segura, que peleará ante Victoria Pagliuca por la Copa Femenina “Igualdad y paridad”, sostuvo: “Muy agradecida por la oportunidad. No me olvido nunca de mis raíces. Cuando arranqué no había peleadoras, hoy hay un montón y eso es buenísimo. Suma un montón al deporte y se me llena el corazón de alegría, poder volver a mi tierra y poder mostrar lo que fui formando”.

Finalmente, Pagliuca expresó: “Estoy muy tranquila, muy feliz de poder mostrarme a través de DirecTV Sports, la oportunidad que me da Leo otra vez. Esta pelea se iba a hacer el año pasado, no pudo ser por la pandemia, y estoy feliz por haberla reprogramado. Esta vez nos preparamos diez veces mejor, así que estoy muy entusiasmada de volver al ring”.











Comodoro Fight Club VII

Peleas preliminares (16.30) – Transmisión: Facebook Gym Fight Club



Combates semiprofesionales (a partir de las 18:00 por DirecTV Sports)



- Ariana Jiménez (Team Warriors Cabrera) vs. Cinthia Güichapani (GFC)



Cinto Ciudad de Comodoro Rivadavia 1° Edición

- Lautaro Sarmiento (Warriors) vs. Lucas “Dinamita” Cruz (GFC)





Combates profesionales



– Nicolás Blanco (Team Dragaos El Bolsón - Río Negro) vs. Leandro Moreno (Team Muñoz)



– José Pérez (Arcángel Team) vs. Daniel “Angelito” Cabrera (Warriors)



– Copa Femenina “Igualdad y Paridad”: Victoria “Copito” Pagliuca (K-Box Bs.As.) vs. Pierina Segura (Dojo Serpiente Com. Riv.)



Pelea de fondo

– Título “Comodoro Fight Club 2021″: Marco “La Joyita” Ellero (La Pampa - 71,700kg.) vs. Adrián “Diablillo” Cabrera (Gym Fight Club - 72,400kg.)