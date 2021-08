(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Reims y PSG se miden este domingo a las 15.45 (hora de Argentina, con televisación de ESPN) en el estadio Stade Auguste-Delaune, en un partido de la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia.

El Stade Auguste Delaune estará colmado con más de 20.000 espectadores. Nadie se quiere perder un partido que entrará en la historia: será la primera vez que Leo juegue de manera profesional en otro club que no sea el Barcelona. Podrá verse a través de la pantalla de ESPN.

No será un domingo más para el fútbol. El debut de Messi con la camiseta del PSG no pasa inadvertido para nadie en el planeta. Ver al extraordinario futbolista con otros colores que no sean los blaugranas catalán y el celeste y blanco del seleccionado argentino no estaba en la mente de nadie, pero se hará realidad sobre el verde césped de Reims.

Messi firmó su contrato con el PSG el 10 de agosto, pero recién debutará este domingo. Los motivos son simples y claros: el crack rosarino necesitaba ponerse bien físicamente tras sus vacaciones, por lo que aprovechó estas últimas semanas para ajustar su estado, mismo caso que Neymar.

Leo no juega desde la final de la Copa América contra Brasil disputada el 10 de julio pasado, cuando Argentina ganó 1 a 0 en el estadio Maracaná. Luego pasó unos días de vacaciones en Rosario y viajó a Miami, República Dominicana e Ibiza para descansar y pasar días en familias. Sumado, claro, a todo lo que significó su traumática salida del Barcelona y su arribo al PSG. Este fin de semana volverá a demostrar todo su talento.

Pochettino optó por un lógico y recomendable “paso a paso” para con el rosarino, que arribó a París con un mes de vacaciones luego la ganar la Copa América, para comenzar con un buen estado físico, y por fin este domingo se pondrá en marcha la gran aventura del crack en el fútbol galo.