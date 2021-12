Todo listo: se presentó oficialmente la pelea entre Chino Maidana y Yao Cabrera

El Chino, de 38 años y ex doble campeón mundial de peso welter y superwelter de la AMB, se subirá al cuadrilátero tras siete años frente al influencer uruguayo de 24 años.

La presentación del combate se hizo este martes en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y cumplió con las expectativas generadas en torno al show que será esta velada que se llevará a cabo el 5 de marzo de 2022 en Dubai.

En la presentación estuvieron distintas figuras y famosos del ambiente, entre ellas Wanda Nara. La empresaria y esposa y representante de Mauro Icardi se sentó en la misma mesa de los peleadores y recibió una gran ovación de los presentes.

Junto a ella se encontraba el abogado Fernando Burlando y Alex Caniggia. Otros de los que no quisieron perderse la fiesta fueron Felipe Pettinato, el Mago Sin Dientes, la Tota Santillán, Dani “La Muerte”, sumada al show musical en vivo de L-Gante.

“Primero que nada, gracias por venir. A la gente que apoya y a la que no, decirles que esto es un show muy interesante. Que no solo potencia el deporte y el boxeo... porque si vamos a la realidad, hoy la gente no está mirando mucho boxeo, está como muy abandonado y solo con el público más grande”, fue la primera polémica que lanzó Yao Cabrera en su introducción y que se ganó algunos silbidos.

Y agregó: “Al hacer esto nosotros queremos apuntar a los adolescentes y jóvenes, la gente que está en las redes sociales. Así que esto no es solamente hacer una pelea y un show, sino llevar el boxeo al siguiente nivel”.

Luego, el Chino Maidana agradeció a todos por su asistencia y señaló: "me siento un poco raro porque hace seis años que dejé de boxear y hace seis años que no vivo algo así. La última pelea que hice fue contra Floyd Mayweather y me pasó algo parecido. Me gusta que mucha gente esté apoyando al boxeo, porque nosotros estamos apostando mucho y trabajando muy duro. Aguante el boxeo”.