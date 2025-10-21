El Torneo Regional Amateur 2025/26 comenzó con emociones encontradas para los equipos de la Zona 11 de la Región Patagónica, con Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro igualando 1-1 en La Madriguera, en un encuentro marcado por momentos intensos y decisiones clave que determinaron el trámite del partido.

La CAI sorprendió en el primer tiempo al adelantarse en el marcador gracias a un gol bien elaborado por Franco Flores, quien aprovechó una pelota parada para quedar cara a cara con el arquero Lucas Rodríguez y definir con calma. Esta ventaja permitió que el conjunto azurro se fuera al descanso con un resultado positivo.

Sin embargo, la segunda mitad cambió el curso del juego tras una polémica expulsión que afectó al capitán de la CAI, Alejandro Manchot. En cuestión de segundos recibió dos tarjetas amarillas: la primera por un codazo a Franco Domínguez y la segunda, de manera directa, por una falta agresiva sobre Alex Sosa. La inferioridad numérica llevó a la visita a replegarse aún más en defensa, buscando preservar su ventaja.

El Lobo no tardó en capitalizar la superioridad tras la expulsión. Jorge Newbery se lanzó con decisión al ataque y encontró premio a los 32 minutos del complemento, cuando Alex Sosa marcó un golazo que igualó el marcador y reavivó la esperanza del aeronauta ante su público. El resto del partido fue una muestra de resistencia y lucha por parte de ambos equipos, que no lograron quebrar el 1-1.

En paralelo, Camioneros de Caleta Olivia y CEC de Trelew empataron 0-0 en un duelo disputado en el estadio municipal “Juan Domingo Perón”. Este resultado también tiene gran trascendencia para ambos clubes, ya que los dos jugaron su primer partido oficial en la historia del Torneo Regional Amateur.

CÓMO SE JUGARÁ LA SEGUNDA FECHA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR

Debido a las elecciones nacionales previstas para este domingo, la segunda fecha fue reprogramada para el viernes 24 de octubre, generando expectativa en la zona.

La jornada tendrá dos partidos claves: CAI Comodoro Rivadavia recibirá a Camioneros de Caleta Olivia a partir de las 16:00 en el estadio municipal, donde el “Verde” disputará su primer compromiso histórico fuera de la provincia de Santa Cruz.

Simultáneamente, en el mismo horario, CEC de Trelew hará su presentación como local frente a Jorge Newbery, en lo que será un duelo de enorme importancia para ambos conjuntos. El Lobo tendrá una seguidilla de tres partidos como visitante y será clave sumar para poder sentenciar la clasificación como local.

Por su parte, CEC tendrá su primer partido como local en un torneo nacional ante uno de los equipos más importantes de la Patagonia, reflejando un paso importante para este joven club del valle. El partido se desarrollará sin público visitante.

Este calendario ajustado obliga a los equipos a preparar con rapidez sus estrategias, mientras que los hinchas esperan con entusiasmo esta segunda fecha que promete más emociones y definiciones en la lucha por el pase a las próximas etapas del Regional Amateur.