Ferrocarril del Estado logró una importante y contundente victoria de visitante frente a Oeste Juniors por 3 a 0, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Primera B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, disputado en “Valle C”.

La victoria no solo devolvió la confianza al equipo ferroviario tras una dura derrota como local ante el líder del torneo, Rada Tilly, sino que también reforzó sus aspiraciones de mantenerse firme en la lucha por el campeonato.

Sin embargo, el clima festivo por la victoria se vio empañado por graves incidentes registrados sobre el final del partido. Aunque el encuentro se había programado sin la presencia de hinchas visitantes en las tribunas para evitar conflictos, la realidad fue distinta una vez finalizado el encuentro. Los hinchas de Ferrocarril del Estado se posicionaron en una calle detrás de uno de los arcos, mientras que los seguidores de Oeste Juniors se encontraban dentro del campo de juego. Esto derivó en un enfrentamiento violento entre ambas parcialidades, con intercambio de piedrazos y botellazos, generando un ambiente tenso y peligroso.