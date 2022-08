Tiene 15 años, juega en Portugués y es una de las promesas del hockey comodorense

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Morena Cervatto es una de las jóvenes promesas del hockey local. De muy chica llegó por herencia al Club Deportivo Portugués y lo ha convertido en su segundo hogar. Desde temprana edad comenzó a destacarse y eso la llevó a participar de varios seleccionados como también de campus a nivel nacional. Además, es miembro del plantel “Luso” que consiguió el primer campeonato de hockey de campo para la institución y el pasado fin de semana se consagró subcampeona del certamen de pista con la categoría Sub-16.

Morena está próxima a cumplir 15 años y lleva más de la mitad de su vida jugando al hockey. Se inició en el deporte a los 5, con gimnasia aeróbica y ritmos latinos, coronándose Campeona Nacional con su equipo. A sus 7, empezó a jugar hockey en el Club Deportivo Portugués.

Desde el corazón: El emocionante recuerdo de Portugués a Miguel Ninkovic

Sobre sus comienzos, Cervatto recordó: “dejé ritmos porque mi mamá me preguntó si quería probar hockey y me encantó. Me quería llevar a clubes de zona norte, pero mi papá y mi tío me llevaron a Portugués. Después le dije que cuando me quiera cambiar de club, no jugaba más (risas)”.

En la primera etapa, por la edad, participaba de encuentros hasta que en 2016 fue citada para debutar en Sub 12 con sólo 9 años. “Cuando arranqué era defensa y ya en sub 12 pase a jugar de 5. Siempre jugué en esa posición hasta el año pasado que empecé a jugar de doble cinco o enganche. Depende la categoría”, remarcó.

Con la experiencia ganada, a los 11 años pasó a la primera categoría competitiva de la Asociación Austral. El debut fue contra Comodoro RC, ganaron 3 a 1 y ella metió un gol.

Los partidos para este domingo: Portugués recibe al “Lobo” y Rada Tilly enfrenta a Huracán

Durante la pandemia continuó entrenándose en su casa y cuando se volvió a jugar, fue elegida capitana de sub 14. Esa misma temporada estuvo en la preselección como “talentitos” para ganar experiencia, ya que no podía quedar por la edad. Además, debutó en Sub 16.

La jugadora ha sido parte del crecimiento de la disciplina en el club de barrio Industrial y es miembro del plantel que por primera vez en la historia del club salió campeón del certamen de campo de la Asociación Austral.

Pequeño gigante: Fausto, el comodorense de 12 años que irá al Sudamericano de Taekwondo en Brasil

En el año 2019 también comenzó con las capacitaciones en los Lombiproject, que se llevan a cabo en provincia de Buenos Aires y son dictados por el entrenador Pablo Lombi -ex entrenador de Los Leones-, y su staff técnico junto a jugadoras de las selecciones nacionales.

De esa experiencia, enfatizó: “los campus son buenísimos. Estas todo el día entrenando sin parar. Tenes algún párate para colaciones o refresco. Es muy intenso todo y los entrenadores son los más. Hay jugadoras de todo el país”.

También participó del programa EDA, con proyección para ser parte de las “Leoncitas”“. Este año estuvo en la selección Sub 16 que viajó Neuquén y que salió subcampeona del Regional. Ella fue la goleadora del torneo con cinco goles. Más allá de sus virtudes dentro de la cancha, tiene la capacidad de liderar y generar empatía entre sus pares, por lo que es elegida asiduamente como capitana, mejor compañera o jugadora destacada. Esta temporada fue citada para las preselecciones de pista sub 16 y sub 19, mientras que también la convocaron para la sub 19 de campo. El pasado fin de semana junto a la categoría sub 16 de Portugués, se consagraron campeonas del certamen de pista.

Deportivo Portugués venció a Chenque RC en la Superfinal URA y se coronó campeón

Sobre la importancia de pertenecer al club “Luso”, destacó:” para mi es todo. Es mi segunda casa literalmente. Cuando estoy bien o mal voy al club. Es mi lugar seguro. Voy ahí y me siento en casa. Hago todo con total comodidad. Comparto con gente que quiero un montón y que me hace muy bien. Prácticamente vivo ahí”.

“More” concurre al instituto Leonardo Da Vinci y entrena hockey de martes a domingos. A su vez, está becada en el Gabinete Metodológico del Ente Comodoro Deportes.

Pese a su edad, Cervatto tiene muy claros sus objetivos y sabe que tiene el apoyo de mucha gente para logarlo. Por eso, aprovechó y agradeció: “a mi viejos que están en todas bancándome. Haga frio o calor, con lluvia o nieve ellos están ahí firmes. Al club, que me dio todo. Todo lo que se es gracias al club. También agradezco a Hernán Martínez y al Ente Comodoro Deportes que se pusieron a disposición”.

Gimnasia de Comodoro iniciará su pretemporada el 15 de agosto rumbo a la Liga Nacional