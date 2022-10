Tiene 14 años, es arquera y uno de los grandes proyectos de Petroquímica en handball

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Sobre sus comienzos en el deporte y en el balonmano, Toldo contó: “arranqué hockey a los seis años y me quebré la mano. Me dijeron que no podía jugar más por ese año. Cuando me recuperé mis papás me llevaron a Petroquímica porque el club quedaba cerca de casa y me interesaba el handball. Me gustó el equipo y acá sigo”.

“Primero fui jugadora y después en un torneo en Caleta Olivia me metieron de arquera. Saqué una pelota tremenda y me encantó esa adrenalina. Después intercalaba, pero en mi categoría no había arquera definida. Me decían que tenía habilidades y me quedé en la posición”.

Aparte del juego y la competencia, hay cosas que los deportistas atesoran para toda la vida dentro de sus recuerdos en el transcurso de su carrera. Irina, por ejemplo, destacó: “me gustan mucho los viajes, me permite conocer más gente y hacer amistades. Este año fui a dos Nacionales de clubes, el de Menores que fue en Mendoza y el de Cadetes en San Luis”.

Aparte de esos certámenes, igual estuvo presente en el provincial que se desarrolló en Puerto Madryn en noviembre del año pasado, donde el selectivo comodorense salió campeón. “Salimos primeras y ahí fui titular. Me queda en el recuerdo la vuelta en el colectivo. Festejamos mucho, cantamos, saltamos (risas). Los chicos también habían salido segundos entonces festejábamos todos”, resaltó.

Por ese logró, participó en agosto del Nacional de selecciones que se llevó a cabo en Chapadmalal. Para hacer esos viajes realidad, siempre está la colaboración de los grupos de padres que se organizan para poder realizar actividades y así juntar el dinero necesario para que los chicos puedan participar en los diferentes eventos.

De esto, la arquera comentó: “en el club colaboramos todos. Hacemos diferentes cosas para recaudar para viajes. Nos juntamos siempre en la casa de “Valo”, mamá de una de las jugadoras”.

A su vez, habló sobre las cosas que le gustan y no de su posición, y afirmó: “no me agradan los pelotazos en la cara porque duelen mucho. Sí atajar penales y escuchar que me griten festejando que los atajé. También me gusta mucho los mano a mano”.

Po su parte, como su rival a vencer, escogió a Nueva Generación, ya que “los partidos son re peleados y perdemos o ganamos siempre ahí nomás”.

También contó de sus objetivos y admitió: “busco destacarme en mi posición y llegar a jugar en primera. Tratar de llegar a una selección de cualquier categoría. Seguir aprendiendo y creciendo en este puesto.

En el club de zona norte, se entrena lunes miércoles y viernes de 21 a 22 con la entrenadora Valeria Schuller, que también es presidenta de la institución de zona norte. Cabe destacar, que una de sus compañeras -Nerina Panquilto- fue hace semanas preseleccionada para formar parte de la selección argentina de handball de la categoría.

Por último, la representante del “verdolaga” aprovechó y agradeció: “a mi familia. A mi mamá que me acompaña a todos los viajes y a mi papá por su apoyo constante. Al club, a los profes, a las “Conejas” y a “Charly” Muñoz, que es el que me ayuda a crecer día a día”.