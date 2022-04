Tiara Uribe, la comodorense que rompió barreras y se consagró multicampeona en kick boxing

(Pasta del Campeón - ADNSUR) Por Daniel Maldonado

Es apodada “La Guerrera”. Cada día, sale de la casa de sus padres Alexis Uribe y Natalia Muñoz -con quienes vive en Los Tres Pinos- en busca de un objetivo: seguir perfeccionándose en el kick boxing. Tiara Uribe es una luchadora de 19 años que pertenece al Team Antileo, ubicado en calle Carrero Patagónico al 3368. En esa sede entrena y da clases los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 16:00 horas.

Sin embargo, sus inicios en el kick fueron en la vecinal de Las Flores, donde comenzó con tan solo 9 años en las clases dictadas por la profesora Belén Antileo. “Desde muy chica practiqué varios deportes. En ese momento me dedicaba a la natación para poder tratar mi problema con la obesidad infantil. Pero me enganche con las clases de kick boxing y a partir de ahí no paré. Mi mamá no quería que haga deporte de contacto, pero procedí a hacerlo y eso me ayudó a bajar de peso”, detalló Tiara.

La continuidad en la actividad la llevó a aferrarse cada vez más. Y a partir de allí, continuó su desarrollo junto a sus entrenadores que practicaban las clases en diversas sedes vecinales, pero que tenían como sede principal la Vecinal del barrio Abel Amaya. De esa manera, el Team Antileo se fue armando de a poco, comprando torres de iluminación, invirtiendo en un ring de ocho bulones, el cual sirvió para darle rodaje a sus alumnos y finalmente en 2018 mudarse a su propia sede actual.

En 2020 lograron presentar tras mucho esfuerzo su nueva sala de musculación, una nueva alternativa para la barriada de zona sur. “Mucha gente nos ha ayudado, ya que tuvimos que dividir el gimnasio en dos partes para estar cómodos y que cada actividad tenga la privacidad que corresponde. Nuestro fuerte siempre fue el kick boxing, pero actualmente queremos expandirnos a nuevas actividades para la comunidad”, expresó su referente Marcos Antileo.

Por su parte, Tiara Uribe fue creciendo y madurando en el deporte, hasta insertarse y tener su debut amateur en el kick boxing con 13 años. En su primer título femenino juvenil de la Liga Argentina (LAKF) obtenido en 2015, derrotó a Ludmila Cortés en el Gimnasio Municipal 1 en 52 kilos. En ese marco, recordó: “fue mi primera vez con una competidora de Buenos Aires, con la presencia de muchas personas en el Municipal 1 y con mi pelea de semifondo, en la antesala de Miguel Poveda”.

Luego pasaría a la categoría de 56 kg. y competiría por el título “Copa Comodoro” en 2018, donde vencería a una rival de Santa Cruz en el Club Huergo. Asimismo fue luchando en distintas ciudades como San Antonio Oeste, Trelew, Puerto Madryn, Rawson para ir sumando batallas con la Asociación de Deportes de Combate, también con la UDC de Adrián Tea.

Al respecto, Antileo remarcó que “en Team Antileo tenemos como fija, que arrancamos en la Liga Argentina de Full Contact y seguiremos firmes. También tenemos buena relación con WAKO, el año pasado tuvimos la visita de Leo Corrales, que realizó un seminario en nuestro gimnasio. Y hay una tentativa para que vuelva pronto”, adelantó.

Además indicó que “continuamente hablamos con uno de sus profesores, Juan Cháves, que organiza el evento “Batalla continúa” donde el nivel es muy alto, y siempre estamos gestionando para poder llevar chicos a competir. Estamos preparando una camada nueva, de jóvenes de 18 a 22 años, que ya llevan sus 6 u 8 peleas amateurs. Hoy en día, Tiara es la más antigua de las competidoras activas, después están las profesoras Noelia Báez y Belén Antileo que lo hacen como recreativo. Están enfocadas a las clases actualmente”.

Su último título, la lesión y el esperado regreso al ring

Bajo la órbita de la Liga Argentina de Kickboxing y Full Contact, con la fiscalización de la Asociación de Deportes de Contacto del Chubut (ADC), y con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal, Tiara Uribe participó del evento desarrollado el 23 de octubre del año pasado en el Gimnasio Municipal 1, donde venció por puntos en decisión unánime a Fátima De Ángelis (Ni Jiang – Pto. Madryn).

Desde el Team Antileo, agradecieron el apoyo constante por parte del Ente Autárquico Comodoro Deportes, quien sigue acompañando la carrera de Tiara Uribe, que se recupera de una lesión sufrida a fines del 2021. “Luego de mi última pelea del año, sufrí un pinzamiento del nervio ciático. Eso me detuvo de la pretemporada en el mes de enero, donde el doctor me dijo que debía esperar tres meses para recuperarme y volver a entrenar”, señaló la peleadora.

El último título fue en noviembre del 2021, cuando participó de un Torneo Súper 4 amateur en Rawson, Chubut, donde fue llamada por Julio Vidal -promotor organizador de los títulos del “Picante” Nicolás Ryske- y ganó el título de “Cuna de Campeones” en categoría 60 kg. “La idea es retomar mi preparación en este mes de abril y encarar mi regreso al ring durante este año. Las ganas siempre están, pero es importante no acelerar los procesos de recuperación”, resaltó Uribe.

Durante su crecimiento tuvo una lesión entre la tibia y la rodilla, que la mantuvo parada por un año y medio con kinesiología, aunque eso no impidió que continúe trabajando físicamente. Por eso, una vez más, las lesiones la ponen contra las cuerdas a Tiara, que sin dudas sabrá sortear este desafío y contraatacar con su esperado regreso. El cual se podría dar en el mes de agosto del 2022, en un evento grande que se está programando desde el Team Antileo, y que promete entregar un gran espectáculo de kick boxing para Comodoro Rivadavia.