Tiara Uribe, la comodorense que rompió barreras y se consagró campeona en kick boxing

Es apodada “La Guerrera”. Cada día, sale de la casa de sus padres -con quienes vive- en busca de un objetivo: seguir perfeccionándose en el kick boxing. Tiara Uribe es una luchadora de 19 años que pertenece al Team Antileo, ubicado en calle Carrero Patagónico al 3368. En esa sede entrena y da clases los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 16:00 horas.

Sin embargo, sus inicios en el kick fueron en la vecinal de Las Flores, donde comenzó con tal solo 9 años en las clases dictadas por la profesora Belén Antileo. “Desde muy chica practiqué varios deportes. En ese momento, me dedicaba a la natación para poder tratar mi problema con la obesidad infantil. Pero me enganche con las clases de kick boxing y a partir de ahí no paré. Mi mamá no quería que haga deporte de contacto, pero procedí a hacerlo y eso me ayudó a bajar de peso”, detalla Tiara.

