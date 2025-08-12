Tres talentos con raíces en el Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia brillan en diferentes categorías del fútbol argentino, reafirmando el buen trabajo formativo del Aeronauta y su contribución al desarrollo de nuevos valores para el fútbol nacional.

EL GRAN PRESENTE DE THIAGO MACIEL

Thiago Maciel, surgido en las divisiones inferiores del Jorge Newbery, atraviesa un gran presente. El Tanque se posiciona como el tercer máximo goleador de la Séptima División de AFA en 2025, con quince goles, un logro notable que refleja su eficacia frente al arco rival.

Desde 2023, Maciel defiende los colores de Huracán de Parque Patricios, y en esta temporada aumentó su aporte goleador, anotando en partidos cruciales contra Boca Juniors y River Plate. Su desafío pendiente será medirse a los dos grandes equipos de Avellaneda, donde buscará seguir demostrando su capacidad goleadora.

SANTINO VILANOVA, UN REGRESO CON GOL Y TRIUNFO

Por su parte, Santino Vilanova atraviesa una etapa importante de recuperación y consolidación. Tras una lesión que momentáneamente frenó su progreso, el joven delantero, surgido en Laprida y potenciado en la cantera del Lobo, volvió a las canchas y celebró marcando un gol en la victoria de Barracas Central 3-2 sobre Sarmiento de Junín, en la Quinta División.

Vilanova, que integró las formativas del Aeronauta hasta diciembre de 2024, trabaja para sumar experiencia y crecimiento en el competitivo ambiente del fútbol de AFA, demostrando que su lesión quedó atrás y que su camino continúa en ascenso.

LAUTARO MILLANES BUSCA SU MEJOR VERSIÓN TRAS SUPERAR UNA DURA LESIÓN

Finalmente, Lautaro Millanes es otro pilar emergente de Jorge Newbery. Después de superar una larga y dura lesión ligamentaria, tuvo su regreso a la acción este pasado sábado, sumando minutos en el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Newell's en la Cuarta División por 1-0.

Con un proceso formativo en Talleres Juniors y potenciado en el Aeronauta, Millanes era un habitual titular en la Reserva en 2024 antes de la lesión, y ahora aspira a reivindicarse y seguir acumulando minutos para recuperar y superar su nivel anterior.