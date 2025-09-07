Thiago Maciel, con apenas 16 años, es hoy una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol juvenil argentino. Su camino comenzó en Comodoro Rivadavia, en el Club Jorge Newbery, el equipo de su barrio que lo vio crecer desde sus primeros pasos en la escuelita hasta brindarle la primera oportunidad de jugar fútbol de cancha de 11.

En enero de 2023, después de un aprendizaje intenso y mucho esfuerzo, el delantero juvenil dio un salto trascendental en su carrera al llegar a Huracán de Parque Patricios, su nueva casa en Buenos Aires, donde busca actualmente seguir desarrollándose y alcanzar su sueño más grande: jugar en la primera división del “quemero” y representar a la Selección Argentina.

DE NEWBERY DE COMODORO A BUENOS AIRES: UN CAMINO MARCADO POR EL COMPROMISO

Thiago nació en Posadas, Misiones, hijo de Dalma Alegre y Juan Maciel, pero su infancia y principio de su adolescencia se forjó en Comodoro Rivadavia, adonde su familia se mudó en 2015.

“Empecé a jugar a los 3 años para el equipo de mi tío Diego Silva. Cuando llegué a Newbery tenía 6 años y jugaba en la escuelita. Primero jugué futsal y después cancha de 11”, relató en diálogo con ADNSUR el joven delantero que desde pequeño demostró un talento fuera de lo común.

Durante su paso por las formativas del “Lobo”, Thiago se fue destacando por su técnica depurada, su potente arranque con la pelota y una pegada letal. En 2022, durante su último año en la ciudad petrolera, anotó más de 90 goles y fue el máximo artillero del año de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, un logro que dejó en claro que estábamos ante un jugador distinto.

Además, se dio el lujo de salir bicampeón en Novena División, anotando un gol en la final contra USMA y un triplete en la definición ante Comisión de Actividades Infantiles, ambas en el Estadio Municipal de Kilómetro 3.

Sin embargo, más allá del talento natural, la historia de Thiago es una historia de esfuerzo, perseverancia y compromiso diario.

LA BÚSQUEDA DE UN SUEÑO: EL SALTO AL FÚTBOL PROFESIONAL

Convertirse en goleador le valió la atención de clubes grandes de Buenos Aires. En ese momento, sus opciones incluían a Huracán, Lanús y San Lorenzo.

“Hice prueba en Lanús y me llamó San Lorenzo un día antes de venir a Huracán, pero elegí Huracán porque fue el primer club que me dijo que quedaba cuando vine a la prueba”, contó Thiago, mostrando un sentido práctico y decidido a aprovechar la oportunidad que se le presentaba.

Llegar a Buenos Aires significaba enfrentar un nivel mucho más exigente, con un nivel competitivo marcado en las divisiones inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Thiago no solo aceptó el desafío, sino que lo tomó como un estímulo para seguir creciendo.

"Me adapté muy rápido. Me enfrenté con clubes de muchísima jerarquía como River, Boca, Vélez, Lanús, Independiente, Racing y todos los grandes de AFA, que tienen un nivel muy alto", explicó orgulloso.

LA DISCIPLINA QUE FORJA LOS SUEÑOS: LA RUTINA DETRÁS DEL “TANQUE” DE COMODORO

Ser futbolista juvenil en un club profesional no es solo tener talento, sino saber conjugar la exigencia deportiva con los estudios y las responsabilidades personales. La disciplina de Thiago es ejemplar.

Su día arranca a las 6 de la mañana para desayunar a las 6:30 y salir al predio a las 7. Los entrenamientos duran hasta las 10:30, luego va a la pensión donde almuerza. Desde las 13 hasta las 18:15 debe cumplir con sus clases escolares. "Dependiendo del día, después del colegio tengo psicólogo o sala de estudio, y si no, voy al gimnasio", detalló.

Este equilibrio entre deporte, escuela y salud mental es clave para el desarrollo integral de los jóvenes talentos y es algo que “el Tanque" Maciel valora profundamente. La combinación de la exigencia física con el compromiso académico y el apoyo psicológico habla de la estructura profesional que sustenta su crecimiento.

EL SIGNIFICADO DE MARCARLE A GOLES A BOCA Y RIVER Y LA CONEXIÓN CON SU TIERRA

Para cualquier joven futbolista, convertir goles frente a equipos como Boca y River es una experiencia que llena de orgullo. "Fue una alegría muy grande hacerle goles a esos equipos grandes", señaló el jugador surgido en el Aeronauta.

Thiago recordó esos momentos con alegría y emoción. Sin embargo, su corazón sigue arraigado a Comodoro Rivadavia, a la familia y amigos que dejó atrás.

“Los extraño pero a pesar de la distancia siempre están presentes por mensaje o videollamada, vienen a visitarme cuando pueden y me dicen que están muy orgullosos de mí y que siga luchando por mi sueño de jugar en primera”, confesó.

Esta combinación de apoyo familiar y amor por su ciudad es un motor fundamental en su camino. Thiago sabe que no está solo y que el sacrificio vale la pena.

EL SUEÑO DE THIAGO MACIEL: LLEGAR A LA SELECCIÓN ARGENTINA Y JUGAR EN PRIMERA

Las metas de Thiago Maciel son claras y ambiciosas. “Mi objetivo principal es jugar en primera división, y me gustaría representar a la selección argentina. Sería un sueño que trabajo todos los días para lograr”, afirmó.

En lo que va del 2025, el “Tanque” anotó 17 goles en 23 partidos en Séptima División, quedando a un solo gol de Tobías Goytia (18 goles en 24 partidos con River Plate) e igualando la línea de Borowik Mattus de Racing (17 goles en 24 partidos). Antonela, Messi, y el romántico "piquito" al más campeón delante de todo el mundo

Además, también manifestó su deseo de jugar en el exterior, consciente de que el fútbol es una puerta para conocer el mundo y poner en alto su nombre y el de su familia.

Por otra parte, aunque por el momento no entrenó con categorías superiores a séptima división, tiene la convicción firme de que si mantiene el ritmo y la constancia, las oportunidades llegarán.

UN MENSAJE PARA LOS FUTBOLISTAS DE COMODORO QUE SUEÑAN CON JUGAR EN BUENOS AIRES

Pensando en los chicos de su tierra y en los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar a un club grande, Thiago compartió un mensaje inspirado en su experiencia personal.

“Les digo que trabajen mucho y que sean perseverantes, porque todo llega para el que se esfuerza y trabaja duro”, aconsejó. A sus excompañeros de Newbery los estimuló a no bajar los brazos: “Hay muy buenos jugadores y tienen que seguir así, luchando por sus sueños”, concluyó.

La historia de Thiago Maciel es más que goles y triunfos: es la historia de un pibe trabajador que, con humildad y constancia, busca escribir su nombre en la historia del fútbol argentino. De Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, su ejemplo es de dedicación y pasión. Es la muestra viva de que con esfuerzo, disciplina y amor por lo que se hace, los sueños sí pueden cumplirse. Thiago no solo juega para ganar, sino para honrar a su familia, a su ciudad y a todos los chicos que buscan una oportunidad para brillar.