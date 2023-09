Carlos Tévez quedó envuelto nuevamente en la polémica después de brindar una entrevista y referirse al futuro de Lionel Messi de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en el año 2026.

El actual entrenador de Independiente habló con la página oficial del club y no solo se expresó al respecto de su nuevo cargo, sino que también dio su opinión sobre el actual momento que vive el “10” de la selección argentina.

De acuerdo al fichaje del rosarino con el Inter de Miami, Tévez dijo: “no me sorprendió. Lo conozco y sé que en los dos últimos años sufrió mucho en París, al igual que su familia. A la edad que tiene él, cuando llega el momento de decidir tira más la familia que otra cosa”.

Para los próximos años, el ex delantero de Boca sorprendió con sus dichos al referirse al futuro de la ‘Pulga’ en su vida futbolística. “A medida en que va a ir llegando el Mundial, se va a ir dando cuenta de que no es el mismo. Si él está en el Mundial le van a exigir lo mismo que cuando tenía 20 años y por esas cuestiones yo creo que no se va a presentar”, descargó.

Y resaltando su momento actual en el club que preside David Beckham, comentó: “está contento, feliz con su familia. En Miami encontró la tranquilidad y felicidad de poder hacer las dos cosas: familia y fútbol. Lo demuestra en la cancha”.

“Carlitos” Tévez tendrá su segundo partido como entrenador de Independiente este sábado desde las 15 en la visita a Gimnasia y Esgrima de la Plata por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El partido anterior lo ganó de forma agónica por 2 a 1 frente a Vélez Sarsfield.