Carlos Tevez criticó fuertemente al Chapa Retegui por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires: “Fue desprolijo y faltó a su palabra. Priorizó su compromiso político que su sueño y en eso me falló a mí y a mucha gente”, lanzó.

El Apache no se guardó nada y resaltó: “El fútbol no es para cagones, en el fútbol hay que ir al frente”, agregó Tevez en declaraciones a TyC Sports cuando le preguntaron por la decisión del ex seleccionador de Las Leonas y Los Leones. MIRÁ EL VIDEO HACIENDO CLICK ACÁ