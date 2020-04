Luego de que el delantero de Boca Carlos Tévez se pusiera a disposición para "ayudar" durante el aislamiento obligatorio contra el coronavirus y afirmara que cualquier futbolista puede vivir sin cobrar su sueldo durante varios meses, sus colegas salieron al cruce y resaltaron que esa no es la realidad de la mayoría de los jugadores..

En una charla con Alejandro Fantino para su nuevo programa de América TV, Tévez elogió el accionar del gobierno de Alberto Fernández y señaló que los deportistas tendrían que salir a colaborar con comedores y otros lugares de asistencia social durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19. No obstante, a la vez que se puso a disposición para colaborar, también pronunció una frase polémica que no cayó bien en el mundo futbolero.

"Cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo. No estamos en comparación con la gente que vive el día a día, que tiene que salir y traer para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, salir, estar en los comedores. Es fácil hablar desde mi casa. La gente que está desesperada, que sabe que si sale de la casa la llevan presa, es lo más preocupante", aseguró 'Carlitos'.

Claro que la frase es aplicable para las estrellas y gran parte de los planteles de los equipos más importantes. Sin embargo, esa no es la realidad de una gran porción de los jugadores profesionales, sobre todo aquellos que juegan en las categorías de ascenso. Es que incluso el salario mínimo para un jugador de Primera División acordado entre AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados para la temporada 2019-2020 ($34.500) no supera el valor de la canasta básica.

Uno de los futbolistas que salió al cruce fue el arquero de Arsenal, Maximiliano Gagliardo, de extensa carrera en el Ascenso. "Nos estamos acomodando, leí lo que dijo Tevez y son contados con los dedos los que pueden pasar seis meses sin cobrar. No es la realidad. Me identifico más con el Ascenso y hay clubes que no han cobrado su totalidad desde diciembre", señaló el ex Los Andes en declaraciones a Doble Amarilla. Y cuestionó: "Cuando uno habla tiene que ver todas las capas de los futbolistas, y los jugadores somos mucho, y un 70, 80% que si no cobra al siguiente mes no puede vivir. Sí me pongo a disposición y podemos bajar para que los demás cobren, estuve mucho tiempo en el Ascenso y ahí se sufre mucho".

El guardameta, también destacó que es importante que todos los futbolistas tomen una decisión en conjunto para garantizar que los jugadores que menos cobran y los empleados de los clubes puedan cubrir sus necesidades básicas.

Otro que criticó los dichos de Tévez fue el histórico goleador del Ascenso Luis 'Pupi' Salmerón, quien señaló que fueron "chocantes" las palabras del ex Manchester City. "Uno ve que todos los colegas muestran preocupación por la falta de pago. No sé si me cayó mal lo que dijo, si que fue chocante. Tengo conocidos que cobran $30 mil, tienen hijos y están parados por la cuarentena", advirtió.

Y habló de la situación que se vive en su actual club: "En Los Andes estamos casi tres meses abajo y desde la dirigencia dicen que no se saben cómo conseguir recursos por la crisis. Yo tengo un sueldo por objetivo, por ejemplo. Lo último que recibimos fue un 30% del mes de enero. Yo estoy terminando mi carrera y la verdad que los ahorros se van. Hay que vivir y la vida está cara".