(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Es socio del club desde el año 87, juega en Veteranos desde los 36 años y ahora quiere ser la renovación del club General Saavedra, la institución presidida por Jorge Constanzo desde hace 12 años. Marcelo Teodoulou encabeza la lista alternativa al oficialismo que este sábado se presentará en la asamblea donde se elegirán a las nuevas autoridades del club. En diálogo con PDC contó cómo comenzó esta propuesta y a lo que apunta.

¿Cómo surgió la idea de empezar a trabajar para presentar una lista una alternativa al oficialismo?”

Nosotros las primeras cuestiones las empezamos en noviembre del 2020.Veíamos que la persona que estaba acá a cargo del club, no se quería ir y a nosotros que queríamos pagar la cuota de socios no nos era permitido pagar. Yo juego en Veteranos desde los 36 años y tengo 55 y nos cobraban una cuota por jugar y por llamarnos Saavedra pero nunca nos daban un comprobante ni nada. Todos se quejaban porque nos cobran pero no sabíamos qué hacían con la guita porque la realidad es que el club al manejarse unipersonalmente con una sola persona, no hacían ni reuniones de comisión Directiva, ni balances, ni memoria, y entonces nosotros dijimos 'Che, ¿Por qué no nos juntamos entre nosotros y normalizamos el club?. Vos veías que Deportivo Portugués, Roca, Caleta Córdova, estaban en la lista para poner césped sintético, le pusieron césped a Laprida, todos los clubes iban para adelante y Saavedra estaba siempre igual".

"Entonces nos empezamos a juntar con las mamás de los chicos de Novena, que en ese momento mi hijo estaba jugando en Novena, más un grupo de ex-jugadores y ex-socios de acá del barrio, y surgió la posibilidad de ir a hablar con esta persona. Nos sacó corriendo del club directamente, no nos dio ninguna posibilidad de nada, que él iba a irse cuando él quiera y que iba a decidir quién iba a ser su sucesor. Entonces nosotros dijimos 'Bueno, acá no hay ninguna posibilidad de hacer nada', y de ahí se nos ocurrió ir por el lado de la Inspección General de Justicia que nos abrió la puerta y nos dijeron 'para normalizar un club, lo que hay que hacer es tener todos los papeles en regla'. Entonces fuimos a ver los papeles de Saavedra y lo último que se había presentado era del 2006, yo estuve en esa comisión, el presidente era Eugenio Pritobo".

