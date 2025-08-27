(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Un nuevo episodio de discordia entre dos periodistas deportivos de los principales medios argentinos se viralizó en las redes sociales, evidenciando las tensiones que existen dentro del ambiente periodístico que cubre la Liga Profesional de Fútbol.

Esta vez, el foco del conflicto estuvo puesto en el cruce entre Fabián Godoy, referente de TNT Sports y D Sports, y Guido Glait, figura destacada de TyC Sports, tras una publicación irónica que convirtió un partido poco convocante en centro de debate público.

El origen del enfrentamiento se remonta a un tuit de Guido Glait, quien en tono sarcástico escribió: “Voy a contar algo que no sabe absolutamente nadie: en estos momentos están jugando Riestra y Sarmiento". TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ