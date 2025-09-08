La parte final de la temporada 2025 del Turismo Carretera y del TC Pista se definirá desde este mes de septiembre y la atención estará puesta en los 12 corredores y sus autos, con las últimas 5 fechas que le quedan al calendario.

Uno de ellos será el radatilense Marcelo Agrelo, del equipo venadense Maquin Parts, quien se quedó con la Etapa Regular en las posiciones del TC y es uno de los candidatos a la Copa de Oro, el título máximo de la máxima categoría y el más importante del deporte motor nacional.

Luego de la carrera en Buenos Aires, donde Agustín Canapino se quedó con el "1" y la consagración de Agrelo, se palpita la gran Copa de Oro. Marcelo Agrelo se consagró en la Etapa Regular del Turismo Carretera y va por la Copa de Oro

La "primera fecha", la 11.ª competencia del año, se desarrollará el próximo 13 y 14 de septiembre en San Luis, donde el Autódromo Rosendo Hernández verá luz verde.

El 4 y 5 de octubre, San Nicolás será la 12.ª fecha para una categoría que se puede seguir en vivo a través de DEPORTV y TV Pública a lo largo del calendario.

En tanto, Paraná tendrá la 13.ª fecha del calendario los días 1 y 2 de noviembre, mientras que Toay, en La Pampa, será una jornada clave.

Es que el trazado pampeano será el escenario en el que, con una fecha de antelación —si los números acompañan—, pueda concretarse la consagración de la temporada 2025.

Mientras que la última fecha del TC y TC Pista será el 6 y 7 de diciembre en La Plata, en el Autódromo Roberto Mouras, con el Gran Premio Coronación.

Agrelo tendrá una dura batalla y, para quedarse con la Copa de Oro, deberá conseguir un triunfo para alzar el trofeo de campeón; comienza la Copa en la segunda colocación en la tabla de posiciones.

LA PELEA POR LA COPA DE ORO: POSICIONES

1- Agustín Canapino: 16 puntos (2 triunfos)

2- Marcelo Agrelo: 15 puntos (0 triunfos)

3- Mariano Werner: 8 puntos (1 triunfo)

4- Mauricio Lambiris: 8 puntos (1 triunfo)

5- Otto Fritzler: 8 puntos (1 triunfo)