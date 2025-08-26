(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Argentina derrotó 2-1 a Colombia y se quedó con el tercer puesto del Mundial F7, con la comodorense Tatiana Colisnechenco en el plantel y con la cinta de capitana.

En el Arena Jardín Botánico, la selección argentina femenina enfrentó a El Salvador y a México por la fase de grupos antes de medirse con Brasil, y tuvo que jugar un repechaje frente a Italia. Ante las azzurras perdieron y fueron a jugar por el tercer puesto frente a Colombia.

El combinado albiceleste logró ganarle 2-1 a su par de Colombia y quedarse con la medalla de bronce en la competencia internacional.

El plantel albiceleste contó, por tercera vez consecutiva, con la comodorense Tatiana Colisnechenco, quien volvió a llevar la cinta de capitana.

Desde Brasil y antes de emprender el regreso, la jugadora de JM Futsal confesó: “Una locura total. Era impensado lograr algo con F7 Argentina. Cuando terminó el partido me largué a llorar”.

Colisnechenco regresará a Comodoro Rivadavia en las próximas horas y seguramente será recibida de forma especial por seguir superándose y por llevar a Comodoro Rivadavia a un nuevo podio internacional con la pelota.