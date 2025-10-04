Con cinco partidos, este sábado se puso en marcha el Torneo Clausura de la Primera “B” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde sobresalieron los triunfos de Talleres Juniors, Deportivo Portugués, Deportivo Roca, Caleta Córdova y Nueva Generación.

TALLERES SORPRENDIÓ Y LE GANÓ AL CANDIDATO FERRO

En el encuentro más destacado, Talleres Juniors sorprendió a Ferrocarril del Estado con un resultado de 2-1 en un partido intenso y vibrante. “La Maquinita” abrió el marcador rápidamente gracias a Brian Alvear, quien en su debut con la camiseta “ferroviaria” anotó tras una precisa combinación entre Claudio Ojeda y Nicolás Reyes, definiendo con un remate fuerte que se coló junto al palo.

En el segundo tiempo, Talleres encontró más espacios y emparejó el partido a los 2 minutos gracias a un disparo de Gordillo que impactó en el travesaño, y Franco Haro se llevó la pelota sobre la línea para igualar el encuentro.

Murió una mujer de Comodoro tras chocar de frente contra un vehículo en La Pampa

Sin embargo, la acción se tornó dramática para Ferro cuando su arquero, Haro, fue expulsado a los 10 minutos del complemento por derribar fuera del área a Facundo Toranzo, que quedaba mano a mano con el arco.

Tras la expulsión, Ferro respondió con cambios ofensivos y estratégicos, ingresando Jorge Gaitán, Guillermo Villalba y Darío Yáñez para ganar en intensidad y control defensivo. “Coco” Gaitán tuvo una chance clara con un potente disparo que pegó en el palo izquierdo del arquero Ignacio Naduán, la figura del partido por sus intervenciones claves.

Brutal ataque en Comodoro: un hombre mayor fue mordido por un perro y golpeado con una cadena por su dueño

La resolutiva jugada llegó a los 34 minutos con un centro preciso de Federico Leguiza; Toranzo bajó la pelota y Nicolás Sotomayor definió con tranquilidad para darle la victoria parcial a Talleres. En los minutos finales, Talleres bajó el ritmo y mermó físicamente, pero supo sostener el resultado ante un Ferro que no encontró cómo empatar el partido.

Con este resultado, Talleres Juniors dio un golpe de autoridad ante uno de los grandes candidatos al segundo ascenso.

GANARON TODOS LOS LOCALES

Al igual que Talleres Juniors, la primera fecha demostró la fuerte localía de los anfitriones. Deportivo Portugués, Deportivo Roca, Nueva Generación y Caleta Córdova se impusieron como locales.

La triste historia del hombre que fue hallado muerto cerca de una cancha de fútbol de Comodoro

TODOS LOS RESULTADOS

Talleres 2-1 Ferrocarril del Estado

⚽PT: 27' Brian Alvear (F). ST: 2' Franco Haro e/c (TJ) y 34' Nicolás Sotomayor (TJ)

Nueva Generación 2-1 Stella Maris

⚽ Gonzalo Pérez x2 (NG).

Deportivo Portugués 1-0 Comodoro FC

Deportivo Roca 2-0 Oeste Juniors

⚽ Román Ballesteros y Julio Jáuregui (DR).

Caleta Córdova 2-0 San Martín

DOMINGO

Rada Tilly - Universitario

Libre: Ciudadela.