Talleres dio el golpe y le ganó a Ferro en el inicio del Torneo Clausura: todos los resultados
Este sábado se puso en marcha la primera fecha de la Segunda División de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Todos los equipos que jugaron de local se impusieron en el debut.
Con cinco partidos, este sábado se puso en marcha el Torneo Clausura de la Primera “B” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde sobresalieron los triunfos de Talleres Juniors, Deportivo Portugués, Deportivo Roca, Caleta Córdova y Nueva Generación.
TALLERES SORPRENDIÓ Y LE GANÓ AL CANDIDATO FERRO
En el encuentro más destacado, Talleres Juniors sorprendió a Ferrocarril del Estado con un resultado de 2-1 en un partido intenso y vibrante. “La Maquinita” abrió el marcador rápidamente gracias a Brian Alvear, quien en su debut con la camiseta “ferroviaria” anotó tras una precisa combinación entre Claudio Ojeda y Nicolás Reyes, definiendo con un remate fuerte que se coló junto al palo.
En el segundo tiempo, Talleres encontró más espacios y emparejó el partido a los 2 minutos gracias a un disparo de Gordillo que impactó en el travesaño, y Franco Haro se llevó la pelota sobre la línea para igualar el encuentro.
Sin embargo, la acción se tornó dramática para Ferro cuando su arquero, Haro, fue expulsado a los 10 minutos del complemento por derribar fuera del área a Facundo Toranzo, que quedaba mano a mano con el arco.
Tras la expulsión, Ferro respondió con cambios ofensivos y estratégicos, ingresando Jorge Gaitán, Guillermo Villalba y Darío Yáñez para ganar en intensidad y control defensivo. “Coco” Gaitán tuvo una chance clara con un potente disparo que pegó en el palo izquierdo del arquero Ignacio Naduán, la figura del partido por sus intervenciones claves.
La resolutiva jugada llegó a los 34 minutos con un centro preciso de Federico Leguiza; Toranzo bajó la pelota y Nicolás Sotomayor definió con tranquilidad para darle la victoria parcial a Talleres. En los minutos finales, Talleres bajó el ritmo y mermó físicamente, pero supo sostener el resultado ante un Ferro que no encontró cómo empatar el partido.
Con este resultado, Talleres Juniors dio un golpe de autoridad ante uno de los grandes candidatos al segundo ascenso.
GANARON TODOS LOS LOCALES
Al igual que Talleres Juniors, la primera fecha demostró la fuerte localía de los anfitriones. Deportivo Portugués, Deportivo Roca, Nueva Generación y Caleta Córdova se impusieron como locales.
TODOS LOS RESULTADOS
Talleres 2-1 Ferrocarril del Estado
⚽PT: 27' Brian Alvear (F). ST: 2' Franco Haro e/c (TJ) y 34' Nicolás Sotomayor (TJ)
Nueva Generación 2-1 Stella Maris
⚽ Gonzalo Pérez x2 (NG).
Deportivo Portugués 1-0 Comodoro FC
Deportivo Roca 2-0 Oeste Juniors
⚽ Román Ballesteros y Julio Jáuregui (DR).
Caleta Córdova 2-0 San Martín
DOMINGO
Rada Tilly - Universitario
Libre: Ciudadela.