ACCIDENTE
Susto en el Turismo Carretera Austral: Rubén Pires se accidentó en Comodoro, pero salió ileso
El piloto comodorense protagonizó el momento más preocupante de la sexta fecha del Turismo Carretera Austral, pero salió ileso y sólo se lamentan los daños materiales.
(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Este domingo, en el marco de la sexta fecha del campeonato 2025 para las categorías de pista, el autódromo de Comodoro Rivadavia fue escenario de un momento de preocupación. El piloto local, Rubén Pires, protagonizó el incidente más fuerte del fin de semana en el Turismo Carretera Austral.
Afortunadamente, pese al impacto y a los daños en su vehículo, Pires no sufrió lesiones. La rápida atención en pista y las medidas de seguridad de la categoría fueron clave para que todo quedara en un susto.
El accidente no pasó de los fierros rotos, pero dejó a todos con un nudo en la garganta durante algunos segundos. La competencia siguió su curso y cerró una nueva jornada del campeonato, que ya encara su recta final.
